Почему теплые отношения с мамой могут навредить ребенку

Слишком близкие, почти "дружеские" отношения между родителями и детьми могут нанести вред психике ребенка, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупреждает психолог Дженна Рю в интервью изданию Mirror. По ее словам, теплое общение и доверие – это хорошо, но иногда подобная близость переходит границы, и ребенок начинает выполнять роль взрослого в семье.

Такое явление в психологии называется парентификацией, когда ребенку с раннего возраста приходится брать на себя эмоциональные или бытовые обязанности взрослого.

"Он становится для матери личным психотерапевтом, эмоциональной поддержкой или даже посредником в семейных конфликтах. Иногда ребенок вынужден заниматься вопросами, далекими от его возраста, вроде оплаты счетов или решения долговых проблем", – поясняет Рю.

Клинический психолог Робин Козловиц, коллега Рю, добавляет, что парентификация – это не про безобидные совместные походы по магазинам или маникюр, а про ситуацию, в которой ребенок вынужден ставить потребности родителя выше собственных.

"Близкие отношения и дружба между мамой и ребенком допустимы, но не следует ожидать, что дети станут источником эмоциональной опоры для взрослых", – подчеркивает Козловиц.

