#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
541.19
636.44
6.49
Советы

Почему теплые отношения с мамой могут навредить ребенку

мама и дочка, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 18:48 Фото: freepik
Слишком близкие, почти "дружеские" отношения между родителями и детьми могут нанести вред психике ребенка, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупреждает психолог Дженна Рю в интервью изданию Mirror. По ее словам, теплое общение и доверие – это хорошо, но иногда подобная близость переходит границы, и ребенок начинает выполнять роль взрослого в семье.

Такое явление в психологии называется парентификацией, когда ребенку с раннего возраста приходится брать на себя эмоциональные или бытовые обязанности взрослого.

"Он становится для матери личным психотерапевтом, эмоциональной поддержкой или даже посредником в семейных конфликтах. Иногда ребенок вынужден заниматься вопросами, далекими от его возраста, вроде оплаты счетов или решения долговых проблем", – поясняет Рю.

Клинический психолог Робин Козловиц, коллега Рю, добавляет, что парентификация – это не про безобидные совместные походы по магазинам или маникюр, а про ситуацию, в которой ребенок вынужден ставить потребности родителя выше собственных.

"Близкие отношения и дружба между мамой и ребенком допустимы, но не следует ожидать, что дети станут источником эмоциональной опоры для взрослых", – подчеркивает Козловиц.

Ранее мы сообщали, что макияж может вызывать рак и бесплодие.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Звездные дети: старшей дочери Тимати нужна мама
08:31, 21 сентября 2025
Звездные дети: старшей дочери Тимати нужна мама
Беспомощность и жестокость: почему дети бьют родителей
12:44, 19 сентября 2025
Беспомощность и жестокость: почему дети бьют родителей
В плену еды: как детское ожирение в Казахстане превращается в эпидемию
11:23, 19 сентября 2025
В плену еды: как детское ожирение в Казахстане превращается в эпидемию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: