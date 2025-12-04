Уникальное космическое шоу начинается в небе: солнечный парад планет

Солнечный парад планет формируется на небе: все три наблюдаемые с Земли планеты, ближайшие к Солнцу, – Меркурий, Венера и Марс – сходятся в его окрестностях впервые с осени 2019 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 декабря 2025 года рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Первой два дня назад на угловое расстояние менее 10 градусов от Солнца подошла Венера. Она уже видна на снимках солнечных коронографов как яркий объект на правом краю изображения. Сегодня на такое же расстояние приблизился Марс. Пока он не виден коронографам LASCO, но появится в их поле зрения уже до конца недели", – говорится в сообщении.

К 19 декабря Венера и Марс сблизятся с Солнцем уже на 5-6 градусов. А в канун Нового года их будет разделять уже около 2-3 градусов, и в канун Рождества (в ночь с 6 на 7 января) Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду. В этот же момент в окрестностях Солнца появится и третья планета – Меркурий, которая, как сейчас, совершает поворот в видимом орбитальном движении и начинает догонять Солнце на небе.

"22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события. После этого построение начнет быстро распадаться. Первой еще до конца января от Солнца отойдет самая быстрая планета – Меркурий. В течение февраля удалятся сначала Венера, а затем и Марс", – рассказали в лаборатории.

Фото: xras.ru

Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года.

"Начинающееся же сейчас их сближение на угол около 3 градусов, возможно, является уникальным в текущем столетии", – резюмировали ученые.

Отметим, что на сегодня дата 19 декабря 2025 года значима для ученых и другим событием – максимальное сближение с Землей межзвездной кометы 3I/ATLAS.