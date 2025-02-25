Редкий "великий" парад планет увидят земляне 28 февраля

Очень редкое планетарное выравнивание состоится 28 февраля 2025 года. Вечером, сразу после захода Солнца, семь планет – Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс – выстроятся в ряд на небе, сообщает Zakon.kz.

Четыре из них (Меркурий, Венера, Юпитер и Марс) будут легко видны невооруженным глазом. Для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуется бинокль или небольшой телескоп. Сатурн будет самой сложной целью для наблюдения: нужно будет знать точное время его видимости для вашего местоположения, так как он будет находиться очень близко к Солнцу.

Как рассказали специалисты Starwalk space, красноватый Марс расположится выше всех в небе, высоко над южным горизонтом в созвездии Близнецов.

Юпитер, вторая по яркости планета, будет немного ниже, в созвездии Тельца. Следующим идет Уран в созвездии Овна, недалеко от границы с Тельцом. Теоретически Уран можно увидеть невооруженным глазом, но для этого потребуется идеально темное и ясное небо, поэтому рекомендуется использовать бинокль.

"Кстати, это планетарное выравнивание совпадает с новолунием, так что у вас будет идеальная возможность наблюдать более тусклые объекты, такие как Уран или Нептун! Ближе к западному горизонту, в созвездии Рыб, вы найдете блистательную Венеру, самую яркую планету на нашем небе. Также в Рыбах, чуть выше западного горизонта, находится Нептун, самая тусклая планета. Для его наблюдения понадобится мощный бинокль", – отмечают астрономы.

Меркурий нужно будет искать ближе к горизонту, он будет находиться в созвездии Водолея, близко к Солнцу.

Выравнивание планет будет видно практически по всему миру в вечернее время 28 февраля. Можно начинать наблюдение сразу после захода Солнца. В некоторых местах условия будут лучше, так как планеты поднимутся выше над горизонтом. Лишь Сатурн может быть невидим только в некоторых локациях.

28 февраля 2025 года – это усредненная дата, когда выравнивание хорошо видно в большинстве точек мира. Идеальный день для наблюдения может отличаться в зависимости от вашего местоположения.

Следующие парады планет, которые произойдут в 2025-2026 годах

17 апреля: малое утреннее выравнивание Нептуна, Меркурия, Сатурна и Венеры.

малое утреннее выравнивание Нептуна, Меркурия, Сатурна и Венеры. 10 августа: большое утреннее выравнивание Меркурия, Юпитера, Венеры, Урана, Нептуна и Сатурна.

большое утреннее выравнивание Меркурия, Юпитера, Венеры, Урана, Нептуна и Сатурна. 28 февраля 2026 года: большое вечернее выравнивание Меркурия, Венеры, Нептуна, Сатурна, Урана и Юпитера.

большое вечернее выравнивание Меркурия, Венеры, Нептуна, Сатурна, Урана и Юпитера. 18 апреля 2026 года: малое утреннее выравнивание Сатурна, Марса, Меркурия и Нептуна.

малое утреннее выравнивание Сатурна, Марса, Меркурия и Нептуна. 12 мая 2026 года: вечернее мини-выравнивание Меркурия, Юпитера и Венеры.

вечернее мини-выравнивание Меркурия, Юпитера и Венеры. 10 августа 2026 года: большое утреннее выравнивание Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна.

большое утреннее выравнивание Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. 14 ноября 2026 года: малое утреннее выравнивание Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера.

21 января 2025 года шесть планет Солнечной системы – Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн – "выстроились в парад". Уникальные снимки этого события сделали прямо из космоса.