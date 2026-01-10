Названа дата в январе, когда человечество сможет полюбоваться полным парадом планет

Полный парад из всех трех ближайших к Земле планет – Меркурия, Венеры и Марса – соберется около Солнца в течение двух предстоящих недель, к 22 января, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, Венера и Марс уже подошли к Солнцу, образовав в прошедшее Рождество уникальное в масштабах двух предстоящих веков соединение, и сейчас расходятся.

Венера уходит налево, а Марс направо от Солнца. Меркурий накануне появился на поступающих из космоса фотографиях как яркая звезда, и сейчас будет быстро двигаться в сторону солнечного диска.

"К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2-3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться. Первой, еще до конца января, от Солнца отойдет самая быстрая планета – Меркурий. В течение февраля удалятся сначала Венера, а затем и Марс", – говорится в сообщении.

Эксперты подчеркнули: следующее, гораздо более широкое схождение всех трех планет вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года. Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около 3 градусов, да еще и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка является уникальным как минимум в текущем столетии.

