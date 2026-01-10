#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Наука и технологии

Названа дата в январе, когда человечество сможет полюбоваться полным парадом планет

Космос, наука, ученые, астрономия , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 14:00 Фото: pixabay
Полный парад из всех трех ближайших к Земле планет – Меркурия, Венеры и Марса – соберется около Солнца в течение двух предстоящих недель, к 22 января, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, Венера и Марс уже подошли к Солнцу, образовав в прошедшее Рождество уникальное в масштабах двух предстоящих веков соединение, и сейчас расходятся.

Венера уходит налево, а Марс направо от Солнца. Меркурий накануне появился на поступающих из космоса фотографиях как яркая звезда, и сейчас будет быстро двигаться в сторону солнечного диска.

"К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2-3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться. Первой, еще до конца января, от Солнца отойдет самая быстрая планета – Меркурий. В течение февраля удалятся сначала Венера, а затем и Марс", – говорится в сообщении.

Эксперты подчеркнули: следующее, гораздо более широкое схождение всех трех планет вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года. Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около 3 градусов, да еще и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка является уникальным как минимум в текущем столетии.

В октябре руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв рассказал, когда Солнце сожжет ближайшие к нему планеты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Уникальное космическое шоу начинается в небе: солнечный парад планет
14:59, 04 декабря 2025
Уникальное космическое шоу начинается в небе: солнечный парад планет
В январе с Земли можно будет увидеть парад из шести планет
06:59, 10 января 2025
В январе с Земли можно будет увидеть парад из шести планет
Парад планет январь-2025: откуда можно наблюдать в Казахстане
13:36, 13 января 2025
Парад планет январь-2025: откуда можно наблюдать в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: