Наука и технологии

Старше динозавров: ученые выяснили, какая река в мире самая древняя

Река Финке, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 07:20 Фото: Facebook
​​Реки могут казаться такими же древними, как холмы, но у них, как и у других природных объектов, есть свой жизненный цикл. При этом некоторые реки существуют дольше других. Ученые узнали, какая река является самой древней, сообщает Zakon.kz.

Геоморфолог из Аризонского университета Виктор Бейкер рассказал Live Science, что победитель оказался старше динозавров. Речь идет о реке Финке в Австралии, или Ларапинте на языке аборигенов аррернте. Ей от 300 до 400 миллионов лет.

Сеть ручьев и каналов простирается более чем на 640 км по территории Северной территории и Южной Австралии. Из-за засушливых условий в центре континента река пересыхает, и большую часть года она представляет собой цепочку изолированных водоемов.

Сочетание геологических данных, профилей выветривания и измерений содержания радионуклидов в окружающих отложениях и горных породах позволило ученым отнести эту речную систему к девонскому (от 419 до 359 млн лет назад) или каменноугольному (от 359 до 299 млн лет назад) периоду.

Одним из самых убедительных доказательств его древности является геологическая аномалия под названием поперечно-осевой дренаж. Вместо того чтобы течь параллельно устойчивым горным породам, таким как кварцит, река Финке пересекает эти прочные минеральные образования, проходя через хребет Макдоннелл в центральной Австралии.

Текущая вода всегда выбирает самый простой путь, поэтому кажется нелогичным, что река течет против этих твердых скал, а не вдоль них. Следовательно, наличие и происхождение этого поперечного дренажного канала позволяют узнать важные подробности об историческом течении Финке.

По сути, река существовала до того, как образовались горы, и по мере того, как земная кора поднималась, река углублялась.

Ранее сообщалось, что миллионы рыб резко мигрировали из-за "вскипевшего" участка Атлантики.

Аксинья Титова
