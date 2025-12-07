В Египте впервые обнаружили большой "магический" свиток "Книги мертвых"

В Египте на кладбище Нового царства в Аль-Гураифе археологи обнаружили 13-метровый папирусный свиток "Книги мертвых", которому 3500 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IDR, этот удивительно хорошо сохранившийся свиток, является первым полным папирусом такого рода, обнаруженным в этом районе.

На кладбище, датируемом 1550-1070 годами до н.э., находился сложный набор погребальных предметов, использовавшихся для сопровождения умершего в загробной жизни. Но именно свиток привлек наибольшее внимание.

"Книга мертвых" была центральным элементом древнеегипетской погребальной традиции. По данным Американского исследовательского центра в Египте, тексты в ней были призваны помочь душе пройти сложный путь к загробной жизни.

Содержание свитков различалось в зависимости от автора и периода, что делало каждый экземпляр уникальным и ценным для понимания эволюции египетских верований.

Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта, подтвердил, что этот документ является первым полным папирусом, когда-либо обнаруженным в этом районе. Его полный перевод еще не опубликован, но сам факт сохранности предмета открывает редкую возможность познакомиться с религиозными обычаями эпохи Нового царства в Египте.

Министерство объявило о планах экспонировать папирус в Большом Египетском музее, хотя сроки еще не объявлены. Сейчас свиток находится на стадии изучения, и ученые с нетерпением ждут, какие откровения он может скрывать.

