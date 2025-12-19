У берегов Египта неожиданно отыскали плавучий дворец фараонов
По данным Dive Pacific, корабль, скорее всего, использовался для увеселительных прогулок представителями элиты в эпоху Птолемеев и раннего римского периода.
Сохранившиеся фрагменты корпуса достигают 28 м в длину, что позволяет оценить полную длину судна примерно в 35 м при ширине около 7 м. Исследователи полагают, что это мог быть "таламагос" – тип роскошной баржи с просторной каютой, приводимой в движение веслами.
Фото: Christoph Gerigk,Franck Goddio/Hilti Foundation
Подобные плавучие дворцы упоминаются древними авторами, например, географом Страбоном, но их материальных следов до сих пор не находили.
Судно было обнаружено в районе затонувшего острова Антиродос, где в древности находился храм Исиды в пределах Большой гавани Александрии. Храм был разрушен, вероятно, землетрясением около 50 года н.э., а сам остров ушел под воду между IV и VIII веками. Как египтяне строили многоэтажки 2000 лет назад.
Фото: Christoph Gerigk,Franck Goddio/Hilti Foundation
Точное назначение баржи пока остается предметом изучения. Учитывая ее расположение рядом с храмом Исиды, исследователи выдвигают две основные гипотезы:
- Корабль мог использоваться для светских прогулок по каналам Александрии, как описывал Страбон, перевозя знатных пассажиров "среди лотосов".
- Судно могло иметь ритуальную функцию – например, участвовать в церемонии "Корабль Исиды", когда во время праздника в честь богини по городу торжественно проносили украшенную ладью, символизирующую путешествие богов.
Находка, как отмечают ученые, открывает новые возможности для изучения повседневной жизни, религиозных практик и представлений о роскоши в раннем римском Египте.
Ранее внезапное открытие ученых переписало историю происхождения Древнего Египта.