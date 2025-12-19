У берегов Египта неожиданно отыскали плавучий дворец фараонов

У берегов Александрии команда подводных археологов во главе с Франком Годдио обнаружила остатки крупного судна возрастом около 2000 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным Dive Pacific, корабль, скорее всего, использовался для увеселительных прогулок представителями элиты в эпоху Птолемеев и раннего римского периода.

Сохранившиеся фрагменты корпуса достигают 28 м в длину, что позволяет оценить полную длину судна примерно в 35 м при ширине около 7 м. Исследователи полагают, что это мог быть "таламагос" – тип роскошной баржи с просторной каютой, приводимой в движение веслами.

Фото: Christoph Gerigk,Franck Goddio/Hilti Foundation

Подобные плавучие дворцы упоминаются древними авторами, например, географом Страбоном, но их материальных следов до сих пор не находили.

Судно было обнаружено в районе затонувшего острова Антиродос, где в древности находился храм Исиды в пределах Большой гавани Александрии. Храм был разрушен, вероятно, землетрясением около 50 года н.э., а сам остров ушел под воду между IV и VIII веками. Как египтяне строили многоэтажки 2000 лет назад.

Фото: Christoph Gerigk,Franck Goddio/Hilti Foundation

Точное назначение баржи пока остается предметом изучения. Учитывая ее расположение рядом с храмом Исиды, исследователи выдвигают две основные гипотезы:

Корабль мог использоваться для светских прогулок по каналам Александрии, как описывал Страбон, перевозя знатных пассажиров "среди лотосов".

Судно могло иметь ритуальную функцию – например, участвовать в церемонии "Корабль Исиды", когда во время праздника в честь богини по городу торжественно проносили украшенную ладью, символизирующую путешествие богов.

Находка, как отмечают ученые, открывает новые возможности для изучения повседневной жизни, религиозных практик и представлений о роскоши в раннем римском Египте.

