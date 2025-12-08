Пять вспышек произошло на Солнце в понедельник

В понедельник, 8 декабря, на Солнце произошло сразу пять вспышек, среди которых зарегистрирована вспышка максимального класса X, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

Утром, в 09:54 мск, в группе солнечных пятен 4299 была отмечена вспышка класса M1.8, продолжавшаяся 24 минуты. Позднее, в 16:05 мск, в области 4294 произошла еще одна вспышка – класса M1.0, которая длилась 39 минут.

Ранее специалисты сообщили о двух ночных вспышках класса M, а также об одном событии уровня X – самого энергичного по шкале рентгеновского излучения. Несколько вспышек происходило в крупнейшем пятновом комплексе года, включающем области 4294, 4296 и 4298.

Солнечные вспышки классифицируются по пяти основным уровням мощности: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс превышает предыдущий в десять раз по интенсивности излучения. Такие явления нередко сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая магнитосферы Земли, способны вызывать магнитные бури.

Ранее сообщалось, что гигантский комплекс пятен на Солнце "проснулся" с мощной вспышкой.

