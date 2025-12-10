Четыре мощные вспышки произошли на Солнце
Фото: unsplash
На Солнце 10 декабря произошли четыре вспышки предпоследнего по мощности класса М, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
Первая вспышка категории M1.5 была зафиксирована в 04:27 аст в солнечной группе пятен 4296 (S18W46). Ее продолжительность составила около 20 минут.
Позже ученые зафиксировали еще три вспышки – M1.2, M1.9 и M1.0, которые произошли в 09:22, 12:37 и 14:55 Аст соответственно. Все они были связаны с крупнейшим в этом году комплексом солнечных пятен, включающим области 4294, 4296 и 4298. Длительность этих явлений варьировалась от 10 до 16 минут.
Ранее на Марсе нашли "особые зоны", где запрещено даже садиться.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript