Наука и технологии

Четыре мощные вспышки произошли на Солнце

Солнце, вспышки, магнитные бури , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 22:26 Фото: unsplash
На Солнце 10 декабря произошли четыре вспышки предпоследнего по мощности класса М, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Первая вспышка категории M1.5 была зафиксирована в 04:27 аст в солнечной группе пятен 4296 (S18W46). Ее продолжительность составила около 20 минут.

Позже ученые зафиксировали еще три вспышки – M1.2, M1.9 и M1.0, которые произошли в 09:22, 12:37 и 14:55 Аст соответственно. Все они были связаны с крупнейшим в этом году комплексом солнечных пятен, включающим области 4294, 4296 и 4298. Длительность этих явлений варьировалась от 10 до 16 минут.

Ранее на Марсе нашли "особые зоны", где запрещено даже садиться.

