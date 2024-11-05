За день на Солнце произошло девять мощных вспышек

Девять мощных вспышек класса М на Солнце зафиксировали ученые в понедельник, 4 ноября 2024 года. По данным специалистов, шесть из девяти вспышек сопровождались нарушением КВ-радиосвязи, сообщает Zakon.kz.

Первая вспышка (М1.5) произошла ночью и продолжалась 10 минут.

Самая мощная вспышка за день произошла в 20:38 (по времени Астаны) и ее продолжительность составила 20 минут.

Изданию ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") подчеркнули, что шесть из девяти вспышек сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

Также исследователи напомнили, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X (при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз).

Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее астроном Леонид Еленин рассказывал, что комета C/2024 S1 (ATLAS) разрушилась при сближении с Солнцем. Комета была открыта 27 сентября 2024 года с помощью телескопа на Гавайях.