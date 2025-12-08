Гигантский комплекс пятен на Солнце "проснулся" с мощной вспышкой: ученые снова озадачены

Крупнейший в 2025 году комплекс пятен на Солнце начал сбрасывать энергию – утром 8 декабря произошла первая мощная (X уровня) вспышка, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.



"На Солнце зарегистрирована вспышка уровня X (точный балл события – X1.1). Вспышка имела импульсный характер и продолжалась всего около 15 минут. Как правило, такие короткие взрывы не приводят к выбросам плазмы, являющимся основным способом ударного воздействия на Землю. Хотя на первых видео, которые уже успели поступить с орбиты, как будто видны движения вещества вверх из эпицентра взрыва. По этой причине есть вероятность, что часть солнечной плазмы ушла в межпланетное пространство, но шансы задеть Землю с наблюдаемого угла все равно очень небольшие, и предварительно геоэффективность события низкая", – рассказали ученые.

Они предполагают, что на Солнце начала сбрасываться в виде взрывов энергия, накопленная в крупном комплексе пятен 4294-4296-4298. Ее наблюдали несколько дней напротив Земли.

"Она является крупнейшей в этом году, а ее центральная область, 4294, занимает второе место по размеру за несколько лет (с начала текущего 25-го цикла). Потенциально при таких размерах солнечный центр должен обладать очень большой энергией, которую до этого, однако, никак не показывал, но, возможно, наконец-то начал ее расходовать. Глобально, таким образом, ситуация кажется понятной, но с точки зрения деталей вспышка создает все же больше загадок, чем ответов. Взрыв произошел в самой малой из групп пятен, образующих комплекс 4294-4296-4298, а именно в группе 4298 с площадью всего 120 единиц, при том что остальные две области, 4294 и 4296, имеют площади 800 и 680 соответственно. Таким образом, от энергии сегодня утром избавилась лишь самая небольшая из областей. Самые же крупные центры по-прежнему продолжают молчать и копить энергию", – рассуждают ученые.

Пока точно нет данных, был ли при произошедшей утром вспышке выброс плазмы и куда он направлен.

О гигантском комплексе солнечных пятен ученые рассказывали 2 декабря. Уже тогда они были озадачены тем, что на этом фоне прогнозируемый уровень активности Солнца был низким и солнечные вспышки не ожидались. И рассматривалось два варианта развития событий: этот комплекс пятен пройдет без всплесков или, наоборот, ознаменуется крупнейшими взрывами.