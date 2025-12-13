#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
522.38
612.6
6.54
Наука и технологии

Крупный звездопад смогут увидеть казахстанцы в ночь на 14 декабря

звездопад, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 17:53 Фото: freepik (сгенерировано нейросетью)
Один из самых сильных в году метеорных потоков, Геминиды, по прогнозам, достигнет максимума в ночь с 13 на 14 декабря, сообщает Zakon.kz.

Попытаться увидеть звездопад можно будет примерно с 22:00 до 2:00 ночи по местному времени региона, пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Вскоре после этого взойдет Луна, и условия наблюдения станут несколько хуже. В 22 часа центр (радиант) метеорного потока будет находиться на востоке, недалеко от планеты Юпитер, хорошо видимой сейчас на небе (приложена карта). Хорошими ориентирами также являются легко обнаруживаемые созвездия Большой Медведицы и Ориона. Радиант находится между ними. Позднее центральная точка звездопада сместится в сторону юго-востока и юга, но ее положение относительно созвездий сохранится", – говорится в сообщении.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Средний ожидаемый темп "падения звезд" при чистом небе может составить от 10 до 100 метеоров в час.

"Если повезет, можно также увидеть более яркие и крупные болиды. Время наилучшего наблюдения радианта на небе в пересчете на местное локальное время примерно совпадает для всех регионов страны". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Средний ожидаемый темп "падения звезд" при чистом небе может составить от 10 до 100 метеоров в час.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 17:53
70 вспышек произошло на Солнце за три дня: что ожидает Землю

Ранее астрофизик из Гарварда обнаружил у объекта 3I/ATLAS подозрительный луч.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Пик осеннего звездопада могут увидеть казахстанцы в ночь на 18 ноября
18:07, 17 ноября 2024
Пик осеннего звездопада могут увидеть казахстанцы в ночь на 18 ноября
Когда казахстанцы смогут увидеть самый мощный звездопад этой осени
17:38, 19 октября 2024
Когда казахстанцы смогут увидеть самый мощный звездопад этой осени
Сегодня ночью ожидается разноцветный звездопад
03:29, 22 октября 2023
Сегодня ночью ожидается разноцветный звездопад
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: