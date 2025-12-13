Крупный звездопад смогут увидеть казахстанцы в ночь на 14 декабря

Один из самых сильных в году метеорных потоков, Геминиды, по прогнозам, достигнет максимума в ночь с 13 на 14 декабря, сообщает Zakon.kz.

Попытаться увидеть звездопад можно будет примерно с 22:00 до 2:00 ночи по местному времени региона, пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Вскоре после этого взойдет Луна, и условия наблюдения станут несколько хуже. В 22 часа центр (радиант) метеорного потока будет находиться на востоке, недалеко от планеты Юпитер, хорошо видимой сейчас на небе (приложена карта). Хорошими ориентирами также являются легко обнаруживаемые созвездия Большой Медведицы и Ориона. Радиант находится между ними. Позднее центральная точка звездопада сместится в сторону юго-востока и юга, но ее положение относительно созвездий сохранится", – говорится в сообщении.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Средний ожидаемый темп "падения звезд" при чистом небе может составить от 10 до 100 метеоров в час.

"Если повезет, можно также увидеть более яркие и крупные болиды. Время наилучшего наблюдения радианта на небе в пересчете на местное локальное время примерно совпадает для всех регионов страны". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Средний ожидаемый темп "падения звезд" при чистом небе может составить от 10 до 100 метеоров в час.

Материал по теме 70 вспышек произошло на Солнце за три дня: что ожидает Землю

Ранее астрофизик из Гарварда обнаружил у объекта 3I/ATLAS подозрительный луч.