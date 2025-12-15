#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Наука и технологии

Опубликована "дорожная карта" первой пилотируемой миссии на Марс

Карта миссии на Марс, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 22:11 Фото: pexels
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, сообщает Zakon.kz.

Четвертая планета от Солнца – единственный мир в Солнечной системе, "населенный" роботами: ее поверхность бороздили более двух десятков аппаратов, включая миссии СССР, NASA, ESA и КНР. На сегодняшний день активными остаются два марсохода NASA – Perseverance, продолжающий сбор образцов в кратере Езеро, и настоящий "ветеран" Curiosity – последний трудится на поверхности целых 13 лет.

Спутник Perseverance – вертолет-разведчик Ingenuity – завершил полеты после жесткой посадки в январе 2024 года, однако некоторые системы аппарата продолжали передавать данные еще несколько месяцев. Наблюдения за атмосферой и поверхностью Красной планеты также ведут орбитальные аппараты Mars Reconnaissance Orbiter, Tianwen-1, MAVEN и ExoMars Trace Gas Orbiter.

Данные, полученные с помощью этих миссий, легли в основу доклада "Научная стратегия исследования Марса человеком" ("A Science Strategy for the Human Exploration of Mars"), опубликованного на сайте Национальных академий наук, инженерии и медицины США.

Документ объемом 240 страниц описывает трехэтапную программу подготовки человека к высадке на Марс и определяет 11 научных целей, которые должны лечь в основу будущих экспедиций.

Главные научные цели пилотируемых миссий к Красной планете:

  • поиск признаков жизни;
  • исследование круговорота воды и CO2 на Марсе;
  • детальное геологическое картирование;
  • оценка влияния марсианской среды на физиологию, когнитивные способности и психологическое состояние экипажа;
  • анализ причин и динамики пылевых бурь;
  • оценка пригодности местных ресурсов для производства топлива, воды и кислорода;
  • изучение влияния окружающей среды на ДНК и фертильность;
  • изучение стабильности микробных сообществ в замкнутых биосистемах;
  • анализ воздействия марсианской пыли на организм человека и оборудование;
  • проверка адаптации растений и животных в искусственных экосистемах;
  • измерение уровня радиации в местах высадки.

Авторы подчеркивают, что исследование Красной планеты – не просто демонстрация технологических возможностей, а фундаментальный шаг в понимании происхождения жизни во Вселенной и будущего Земли.

Приоритетный сценарий включает создание лаборатории на поверхности Марса и разработку протоколов доставки образцов на Землю после каждой миссии, а также предполагает серию из трех высадок: кратковременная (30 марсианских суток), грузовая безэкипажная и длительная (300 суток).

Все миссии должны проходить в пределах одной исследуемой зоны диаметром около 100 километров, включающей древние лавовые регионы и районы, подверженные пылевым бурям.

Другие сценарии предусматривают более гибкие маршруты: от миссий, сосредоточенных исключительно на поиске жизни, до трех коротких экспедиций в разные регионы планеты, например, в зоны осадочных пород, ударных кратеров или древних ледников.

Подготовительным этапом к освоению Красной планеты станут миссии на окололунную орбиту и к астероидам в 2030-х годах. По расчетам, первая пилотируемая миссия к марсианской орбите может состояться в 2039 году, а высадка на поверхность – примерно к середине века. Для реализации проекта потребуется плотное международное сотрудничество, а также совместная работа NASA, ESA и таких частных компаний, как SpaceX и Blue Origin.

Ранее стало известно, что на Марсе нашли "особые зоны", где запрещено даже садиться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
На Марсе обнаружили токсичную пыль, опасную для астронавтов
07:59, 27 марта 2025
На Марсе обнаружили токсичную пыль, опасную для астронавтов
Бывший астронавт NASA сообщил Маску, когда люди отправятся на Марс
08:55, 21 марта 2025
Бывший астронавт NASA сообщил Маску, когда люди отправятся на Марс
Зонд прислал первое фото загадочного спутника Марса
07:36, 15 марта 2025
Зонд прислал первое фото загадочного спутника Марса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: