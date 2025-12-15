Опубликована "дорожная карта" первой пилотируемой миссии на Марс

В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, сообщает Zakon.kz.

Четвертая планета от Солнца – единственный мир в Солнечной системе, "населенный" роботами: ее поверхность бороздили более двух десятков аппаратов, включая миссии СССР, NASA, ESA и КНР. На сегодняшний день активными остаются два марсохода NASA – Perseverance, продолжающий сбор образцов в кратере Езеро, и настоящий "ветеран" Curiosity – последний трудится на поверхности целых 13 лет.

Спутник Perseverance – вертолет-разведчик Ingenuity – завершил полеты после жесткой посадки в январе 2024 года, однако некоторые системы аппарата продолжали передавать данные еще несколько месяцев. Наблюдения за атмосферой и поверхностью Красной планеты также ведут орбитальные аппараты Mars Reconnaissance Orbiter, Tianwen-1, MAVEN и ExoMars Trace Gas Orbiter.

Данные, полученные с помощью этих миссий, легли в основу доклада "Научная стратегия исследования Марса человеком" ("A Science Strategy for the Human Exploration of Mars"), опубликованного на сайте Национальных академий наук, инженерии и медицины США.

Документ объемом 240 страниц описывает трехэтапную программу подготовки человека к высадке на Марс и определяет 11 научных целей, которые должны лечь в основу будущих экспедиций.

Главные научные цели пилотируемых миссий к Красной планете:

поиск признаков жизни;

исследование круговорота воды и CO2 на Марсе;

детальное геологическое картирование;

оценка влияния марсианской среды на физиологию, когнитивные способности и психологическое состояние экипажа;

анализ причин и динамики пылевых бурь;

оценка пригодности местных ресурсов для производства топлива, воды и кислорода;

изучение влияния окружающей среды на ДНК и фертильность;

изучение стабильности микробных сообществ в замкнутых биосистемах;

анализ воздействия марсианской пыли на организм человека и оборудование;

проверка адаптации растений и животных в искусственных экосистемах;

измерение уровня радиации в местах высадки.

Авторы подчеркивают, что исследование Красной планеты – не просто демонстрация технологических возможностей, а фундаментальный шаг в понимании происхождения жизни во Вселенной и будущего Земли.

Приоритетный сценарий включает создание лаборатории на поверхности Марса и разработку протоколов доставки образцов на Землю после каждой миссии, а также предполагает серию из трех высадок: кратковременная (30 марсианских суток), грузовая безэкипажная и длительная (300 суток).



Все миссии должны проходить в пределах одной исследуемой зоны диаметром около 100 километров, включающей древние лавовые регионы и районы, подверженные пылевым бурям.

Другие сценарии предусматривают более гибкие маршруты: от миссий, сосредоточенных исключительно на поиске жизни, до трех коротких экспедиций в разные регионы планеты, например, в зоны осадочных пород, ударных кратеров или древних ледников.

Подготовительным этапом к освоению Красной планеты станут миссии на окололунную орбиту и к астероидам в 2030-х годах. По расчетам, первая пилотируемая миссия к марсианской орбите может состояться в 2039 году, а высадка на поверхность – примерно к середине века. Для реализации проекта потребуется плотное международное сотрудничество, а также совместная работа NASA, ESA и таких частных компаний, как SpaceX и Blue Origin.

