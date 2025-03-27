На Марсе обнаружили токсичную пыль, опасную для астронавтов

Новые исследования показывают, что токсичная пыль на Марсе сделает будущую миссию на Красную планету чрезвычайно опасной для астронавтов, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в феврале ученые выяснили, что такие вещества, как кремний, гипс, перхлораты и нанофазные оксиды железа, содержащиеся в марсианской пыли, могут представлять опасность для жизни участников потенциальной миссии на Марс.

"Самая большая опасность – это риск для легких астронавтов. Поскольку пыль настолько мелкая, что часть ее попадет в кровоток", – рассказал телеканалу CNN соавтор исследования Джастин Ванг, студент-медик из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии (USC).

Астронавты также подвержены риску легочного фиброза из-за воздействия радиации во время космических полетов.

Ученый добавил, что перхлораты – химические соединения, токсичные концентрации которых были обнаружены в марсианской почве – могут вызывать дисфункцию щитовидной железы и апластическую анемию – состояние, при котором организм перестает вырабатывать достаточное количество клеток крови.

Учитывая длительность возвращения с Марса на Землю, главное – избегать воздействия пыли. Это возможно с помощью пылевой фильтрации, уборки салона и использования электростатических отталкивающих устройств. Так что токсичная пыль не сделает миссию на Марс невозможной. Просто к ней необходимо подготовиться.

Ранее Китай пригласил страны поучаствовать в миссии по первой доставке грунта с Марса.