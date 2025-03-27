#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.81
541.5
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.81
541.5
5.96
Наука и технологии

На Марсе обнаружили токсичную пыль, опасную для астронавтов

Марс, марсианский каньон, красный цвет планеты, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 07:59 Фото: pixabay
Новые исследования показывают, что токсичная пыль на Марсе сделает будущую миссию на Красную планету чрезвычайно опасной для астронавтов, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в феврале ученые выяснили, что такие вещества, как кремний, гипс, перхлораты и нанофазные оксиды железа, содержащиеся в марсианской пыли, могут представлять опасность для жизни участников потенциальной миссии на Марс.

"Самая большая опасность – это риск для легких астронавтов. Поскольку пыль настолько мелкая, что часть ее попадет в кровоток", – рассказал телеканалу CNN соавтор исследования Джастин Ванг, студент-медик из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии (USC).

Астронавты также подвержены риску легочного фиброза из-за воздействия радиации во время космических полетов.

Ученый добавил, что перхлораты – химические соединения, токсичные концентрации которых были обнаружены в марсианской почве – могут вызывать дисфункцию щитовидной железы и апластическую анемию – состояние, при котором организм перестает вырабатывать достаточное количество клеток крови.

Учитывая длительность возвращения с Марса на Землю, главное – избегать воздействия пыли. Это возможно с помощью пылевой фильтрации, уборки салона и использования электростатических отталкивающих устройств. Так что токсичная пыль не сделает миссию на Марс невозможной. Просто к ней необходимо подготовиться.

Ранее Китай пригласил страны поучаствовать в миссии по первой доставке грунта с Марса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые впервые запечатлели полярные сияния на Нептуне
Наука и технологии
04:56, 27 марта 2025
Ученые впервые запечатлели полярные сияния на Нептуне
Заменители сахара усиливают чувство голода – исследование
Наука и технологии
02:30, 27 марта 2025
Заменители сахара усиливают чувство голода – исследование
Когда Венеция полностью уйдет под воду
Наука и технологии
00:34, 27 марта 2025
Когда Венеция полностью уйдет под воду
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: