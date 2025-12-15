#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Наука и технологии

"Паук" на Европе: ученые разгадали тайну отметины на спутнике Юпитера

Отметины на спутнике Юпитера , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 00:59 Фото: Space
Ученые из Ирландии идентифицировали на поверхности Европы, ледяного спутника Юпитера, необычную структуру, визуально напоминающую паука. Они назвали ее Damhan Alla, в переводе с гэльского – "паук", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space, анализ показал, что Damhan Alla и другие подобные структуры могут быть следами прорывов воды сквозь ледяную кору Европы.

"Поверхностные особенности, такие как эти, могут многое рассказать о том, что происходит подо льдом. Если мы увидим больше подобных образований с помощью Europa Clipper – нового космического аппарата NASA, направляющегося к Юпитеру, – то они могут указать на наличие локальных бассейнов с рассолом под поверхностью", – говорит ведущий автор Лорен МакКеон.

Европа – самый маленький из четырех галилеевых спутников Юпитера. Он представляет особый интерес для астрономов, поскольку, как предполагается, под его ледяной поверхностью находится океан соленой воды, что делает его одним из самых перспективных кандидатов на внеземную жизнь в Солнечной системе.

Подобная структура впервые была замечена миссией NASA "Галилео", которая выполнялась с 1989 по 2003 год. В ходе миссии аппарат совершил 11 пролетов мимо Европы.

В ходе исследования команда МакКеон сравнила Damhan Alla, диаметр которой составляет около километра, с аналогичными образованиями на Земле, называемыми озерными звездами или ледяными звездами. Озерные звезды, обычно достигающие около метра в диаметре, образуются, когда снег выпадает на поверхность замерзшего озера, и во льду образуются отверстия, позволяющие воде растопить часть снега, формируя радиальные, ветвящиеся узоры.

Ученые называют эти узоры дендритными. Обнаружение подобных узоров на поверхности Европы может указывать на признак прорыва воды на поверхность.

Предполагается, что в прошлом удар по ледяной коре спутника позволил соленой воде просочиться сквозь разрушенный лед. Это также указывает на существование обширного подповерхностного океана или, по крайней мере, небольших бассейнов с водой прямо под поверхностью.

Ранее мы писали о том, что фотограф одновременно запечатлел сразу две редкие формы молний.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Странные изменения заметили астрономы на поверхности спутника Юпитера
23:44, 01 июня 2025
Странные изменения заметили астрономы на поверхности спутника Юпитера
Космический аппарат запустили к Юпитеру для изучения его спутников
17:23, 15 апреля 2023
Космический аппарат запустили к Юпитеру для изучения его спутников
Извержение вулкана на спутнике Юпитера запечатлели в NASA
04:59, 01 февраля 2025
Извержение вулкана на спутнике Юпитера запечатлели в NASA
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: