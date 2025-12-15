"Паук" на Европе: ученые разгадали тайну отметины на спутнике Юпитера

Ученые из Ирландии идентифицировали на поверхности Европы, ледяного спутника Юпитера, необычную структуру, визуально напоминающую паука. Они назвали ее Damhan Alla, в переводе с гэльского – "паук", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Space, анализ показал, что Damhan Alla и другие подобные структуры могут быть следами прорывов воды сквозь ледяную кору Европы.

"Поверхностные особенности, такие как эти, могут многое рассказать о том, что происходит подо льдом. Если мы увидим больше подобных образований с помощью Europa Clipper – нового космического аппарата NASA, направляющегося к Юпитеру, – то они могут указать на наличие локальных бассейнов с рассолом под поверхностью", – говорит ведущий автор Лорен МакКеон.

Европа – самый маленький из четырех галилеевых спутников Юпитера. Он представляет особый интерес для астрономов, поскольку, как предполагается, под его ледяной поверхностью находится океан соленой воды, что делает его одним из самых перспективных кандидатов на внеземную жизнь в Солнечной системе.

Подобная структура впервые была замечена миссией NASA "Галилео", которая выполнялась с 1989 по 2003 год. В ходе миссии аппарат совершил 11 пролетов мимо Европы.

В ходе исследования команда МакКеон сравнила Damhan Alla, диаметр которой составляет около километра, с аналогичными образованиями на Земле, называемыми озерными звездами или ледяными звездами. Озерные звезды, обычно достигающие около метра в диаметре, образуются, когда снег выпадает на поверхность замерзшего озера, и во льду образуются отверстия, позволяющие воде растопить часть снега, формируя радиальные, ветвящиеся узоры.

Ученые называют эти узоры дендритными. Обнаружение подобных узоров на поверхности Европы может указывать на признак прорыва воды на поверхность.

Предполагается, что в прошлом удар по ледяной коре спутника позволил соленой воде просочиться сквозь разрушенный лед. Это также указывает на существование обширного подповерхностного океана или, по крайней мере, небольших бассейнов с водой прямо под поверхностью.

