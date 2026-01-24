#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые пытаются разгадать тайну "темного кислорода" на дне океана

Вода, дно, дайвер, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 06:40 Фото: pixabay
Ученые представили два уникальных глубоководных аппарата, созданных для изучения одного из самых странных и до сих пор плохо объясненных явлений в океане – так называемого "темного кислорода", сообщает Zakon.kz.

По данным сайта Ocean Decade, речь идет о кислороде на глубинах в полной темноте, без участия солнечного света и фотосинтеза. Новые аппараты рассчитаны на работу в условиях, где давление превышает атмосферное примерно в 1 200 раз, и внешне больше напоминают оборудование для космических миссий, чем классические океанографические приборы.

Само явление темного кислорода впервые привлекло внимание более 10 лет назад. В 2013 году его зафиксировал Эндрю Суитмен, морской эколог и исследователь из Шотландской ассоциации морских наук.

Наблюдения проводились в зоне Кларион-Клиппертон в Тихом океане – обширном и труднодоступном районе глубоководного дна, известном скоплениями полиметаллических конкреций. Глубина там достигает примерно 4 000 метров, а солнечный свет туда не проникает вовсе.

Долгое время эти данные оставались предметом споров, но в июле 2024 года интерес к ним вспыхнул с новой силой. Результаты подтвердили, что полиметаллические конкреции способны выступать в роли своеобразных батарей.

В лабораторных условиях было доказано, что они могут создавать электрический потенциал, достаточный для разложения морской воды на кислород и водород. Это означает, что источник кислорода в таких условиях может быть не биологическим и не связанным с фотосинтезом.

Новый 3-летний исследовательский проект, инициированный The Nippon Foundation, нацелен на то, чтобы разобраться, как именно возникает кислород в полной темноте. К работе вновь привлекли Суитмена. Вместе с ним в проекте участвуют геолог Джеффри Марлоу из Бостонского университета, ранее работавший с марсоходами, и химик Франц Гайгер из Северо-Западного университета, специализирующийся на электрохимии.

Для работы в таких условиях команда разработала 2 специализированных глубоководных посадочных аппарата. Они получили имена Алиса и Кайя – в честь дочерей Суитмена. Аппараты предназначены для автономной работы на дне океана и будут проверять сразу несколько гипотез.

В частности, ученые хотят выяснить, способны ли конкреции самопроизвольно взаимодействовать с соленой морской водой и создавать электрический ток, или же в процессе задействованы реакции микроорганизмов. Не исключается и возможность существования пока неизвестного механизма.

Ранее сообщалось, что планетологи нашли на Марсе "Северный Ледовитый океан".

Аксинья Титова
