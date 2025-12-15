#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
519.61
610.13
6.54
Наука и технологии

Фотограф одновременно запечатлел сразу две редкие формы молний

Молния, небо, дома, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 23:49 Фото: Instagram/valterbinotto
Итальянскому фотографу Вальтеру Бинотто удалось заснять сразу два редчайших атмосферных явления в одном кадре – "эльф" и спрайт, сообщает Zakon.kz.

Недалеко от города Поссаньо в конце ноября Бинотто сделал уникальный кадр, на котором запечатлел редчайшую комбинацию верхнеатмосферных молний – спрайт и "эльф".

Спрайт – это "красное щупальцеобразное образование в центре", а красная "летающая тарелка" вокруг него – это "эльф".

Фотограф сравнил свой кадр со знаменитой сценой из фильма "День независимости", где инопланетный корабль уничтожает Белый дом.

"Эльф" – (излучение света и очень низкочастотные возмущения из-за импульса от электромагнитного источника"), редкая и невероятно быстро исчезающая форма высотных атмосферных разрядов, которую большинству людей не суждено увидеть никогда.

Красный спрайт представляет собой редкую форму верхнеатмосферной молнии, существование которой подтвердили примерно 30 лет назад. Такие разряды холодной плазмы возникают над грозовыми облаками, образуясь на высоте от 40 до 100 километров после мощного удара молнии. Вещество в них не нагревается до очень высоких температур.

Благодаря тому, что на снимке видны звезды, фотограф смог оценить размеры "эльфа": его высота составляет около 85 километров, а диаметр – примерно 230 километров.

Ранее сообщалось, что по всей Турции находят огромные дыры в земле, как в библейском пророчестве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Фотограф запечатлел огромную красную молнию в Тибете
06:43, 04 июня 2025
Фотограф запечатлел огромную красную молнию в Тибете
Редкие кадры пеликанов в Алматинской области запечатлел фотограф
13:25, 12 апреля 2025
Редкие кадры пеликанов в Алматинской области запечатлел фотограф
Движение молодой луны в Астане запечатлел популярный фотограф
21:29, 28 августа 2025
Движение молодой луны в Астане запечатлел популярный фотограф
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: