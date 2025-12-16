#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые нашли скрытый фактор, который ускоряет потерю памяти

память, ученые, исследование, мозг , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 18:13 Фото: pixabay
Недостаток живого общения и социальной активности может значительно ускорять снижение памяти и когнитивных способностей в пожилом возрасте, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые Университета Сент-Эндрюс, чье исследование опубликовано в журнале The Journals of Gerontology: Series B.

В рамках работы специалисты проанализировали более 137 тыс. когнитивных тестов, которые за 14 лет прошли свыше 30 тыс. взрослых жителей США. Результаты показали, что люди, редко взаимодействующие с окружающими и не участвующие в общественной жизни – клубах, объединениях и других социальных активностях, быстрее сталкиваются с ухудшением памяти и мышления.

При этом ощущение одиночества, по словам авторов, не являлось ключевым фактором и не могло полностью объяснить выявленную зависимость. Определяющую роль играло именно фактическое наличие социальных контактов и вовлеченность в жизнь сообщества.

Положительный эффект регулярного общения наблюдался во всех группах – независимо от пола, уровня образования и социального происхождения. Участники, сохранявшие активные связи и широкий круг общения, дольше демонстрировали стабильные когнитивные показатели.

Исследователи подчеркивают, что в условиях роста числа случаев деменции и отсутствия эффективных методов лечения профилактика приобретает особую важность. По их мнению, поддержка социальных связей и создание условий для активного участия пожилых людей в общественной жизни могут стать одним из ключевых факторов сохранения здоровья мозга.

Ранее сообщалось, что новогодние угощения могут угрожать здоровью аллергиков и астматиков.

