Наука и технологии

"Лимонная" планета поразила астрономов США формой и составом

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 21:27 Фото: pixabay
Астрономы США заинтригованы газовым гигантом PSR J2322–2650b, который нашли при помощи космического телескопа James Webb, так как форма и состав необычной экзопланеты не укладываются в существующие теории формирования планет, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, планета по размерам схожа с Юпитером, но ее физические характеристики резко отличаются от всего, что ранее наблюдали эксперты. Под воздействием экстремальной гравитации она приняла вытянутую форму, напоминающую лимон. Ученые считают, что деформация вызвана мощным гравитационным влиянием звезды, вокруг которой она обращается.

Известно, что газовый гигант вращается не вокруг обычной звезды, а вокруг пульсара – нейтронной звезды. Масса такого объекта сопоставима с солнечной, но сжата до размеров крупного города. Планета находится на расстоянии около 750 световых лет от Земли и расположена всего в 1,6 млн км от своего пульсара.

Согласно данным портала, из-за близости орбиты объект постоянно подвергается воздействию мощного излучения, включая гамма-лучи. Один полный оборот вокруг звезды занимает всего около 7,8 часа.

Как рассказал доктор Майкл Чжан из Чикагского университета, специалистов поразило наличие на экзопланете молекулярного углерода при практически полном отсутствии воды, метана и углекислого газа. По его словам, подобный тип атмосферы ранее не наблюдался ни у одной из изученных экзопланет.

PSR J2322–2650b также является единственным известным газовым гигантом, вращающимся вокруг нейтронной звезды, что делает ее еще более загадочной, поскольку подобные звезды, как правило, либо разрушают соседние объекты гравитацией, либо испаряют их мощным излучением.

Издание уточняет, что происхождение планеты пока экспертам неизвестно. Ученые говорят, что она не могла сформироваться ни как обычная планета, ни как результат разрушения звезды. Ни один из известных механизмов планетообразования не объясняет столь экстремальное обогащение углеродом.

Одна из рабочих гипотез предполагает, что в процессе охлаждения внутри планеты углерод и кислород могли кристаллизоваться, а затем чистые углеродные кристаллы поднялись в верхние слои и смешались с гелием. Однако эта теория не объясняет отсутствие азота и кислорода в атмосфере.

Ранее сообщалось, когда "инопланетный корабль" 3I/ATLAS пролетит ближе всего к Земле.

Елена Беляева
Елена Беляева
