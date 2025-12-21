Ушедший на восемь месяцев под лед робот заснял там "нечто"

Ярко-желтый подводный робот исчез под антарктическим льдом почти на восемь месяцев, заставив ученых сомневаться, вернется ли он обратно. Но вместо потери аппарата исследователи получили уникальные данные из зоны, куда ранее не проникали ни приборы, ни люди, сообщает Zakon.kz.

По данным popsci, эти наблюдения меняют представления об устойчивости ледяных шельфов Восточной Антарктики и дополняют знания о том, как ледяные покровы реагируют на потепление.

Спутники дают широкую картину изменений льда, но не позволяют заглянуть под его основание. Экспедиционные суда ограничены погодой и льдом. Автономные поплавки Argo заполняют этот пробел, работая там, где другие методы бессильны.

Такие роботы обладают рядом преимуществ, но не лишены ограничений. Они способны долго работать без вмешательства человека, однако их маршруты сложно полностью контролировать.

Информация, собранная поплавком, уже используется для уточнения климатических моделей. Такие данные помогают точнее прогнозировать темпы таяния антарктических ледников и связанные с этим риски повышения уровня моря.

