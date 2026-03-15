Наука и технологии

Ученые назвали существо, которое вымрет на Земле последним

Тихоходка – микроскопическое восьминогое животное, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 05:59 Фото: Science Photo Library
Наука только что обнаружила абсолютного "выживальщика", который переживет всех существ на Земле даже после вероятного падения астероида, способного "очистить" планету от человечества, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DailyGalaxy, самым "бессмертным" существом на планете назвали тихоходку.

Тихоходка – микроскопическое восьминогое животное, часто называемое водяным медведем.

В обзоре Оксфордского университета отмечается, что они могут вырастать примерно до 0,5 мм и в некоторых случаях жить до 60 лет. В суровых условиях тихоходка может впасть в криптобиоз – состояние, при котором метаболизм практически останавливается, и организм может долгое время обходиться без воды.

В этом состоянии, по сообщениям исследователей, они могут выживать до 30 лет без пищи и воды.

Группа ученых задалась вопросом, что потребуется, чтобы уничтожить этих выносливых животных. В исследовании утверждается, что для истинного уничтожения самых выносливых животных необходимо устранить океан как безопасное убежище.

Для тихоходки, живущей в глубокой воде, многие планетарные катастрофы превращаются скорее в неудобства, чем в вымирание. Но вода является защитным барьером, а глубоководная часть океана стабильна по сравнению с сушей.

Поэтому анализ фокусируется на том, что потребуется, чтобы "вскипятить" океаны.

Случай с астероидом – самый наглядный пример таких энергетических требований. Оксфордский университет сообщает, что для того, чтобы вскипятить океаны Земли, ударному объекту потребовалась бы масса около 2 000 000 000 000 000 000 кг. Исследователи также отмечают, что только около 12 известных астероидов и карликовых планет достаточно велики, чтобы приблизиться к этому сценарию.

Ранее мы писали о том, что выжить на Марсе не смогли даже тихоходки, пережившие открытый космос.

Аксинья Титова
Ученые нашли "виновника" в регулярных ледниковых периодах на Земле
