Ученые назвали существо, которое вымрет на Земле последним
Как пишет DailyGalaxy, самым "бессмертным" существом на планете назвали тихоходку.
Тихоходка – микроскопическое восьминогое животное, часто называемое водяным медведем.
В обзоре Оксфордского университета отмечается, что они могут вырастать примерно до 0,5 мм и в некоторых случаях жить до 60 лет. В суровых условиях тихоходка может впасть в криптобиоз – состояние, при котором метаболизм практически останавливается, и организм может долгое время обходиться без воды.
В этом состоянии, по сообщениям исследователей, они могут выживать до 30 лет без пищи и воды.
Группа ученых задалась вопросом, что потребуется, чтобы уничтожить этих выносливых животных. В исследовании утверждается, что для истинного уничтожения самых выносливых животных необходимо устранить океан как безопасное убежище.
Для тихоходки, живущей в глубокой воде, многие планетарные катастрофы превращаются скорее в неудобства, чем в вымирание. Но вода является защитным барьером, а глубоководная часть океана стабильна по сравнению с сушей.
Поэтому анализ фокусируется на том, что потребуется, чтобы "вскипятить" океаны.
Случай с астероидом – самый наглядный пример таких энергетических требований. Оксфордский университет сообщает, что для того, чтобы вскипятить океаны Земли, ударному объекту потребовалась бы масса около 2 000 000 000 000 000 000 кг. Исследователи также отмечают, что только около 12 известных астероидов и карликовых планет достаточно велики, чтобы приблизиться к этому сценарию.
