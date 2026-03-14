Мужчина годами подпирал сарай камнем, который оказался 3000-летним артефактом

В 2007 году мужчина обнаружил уникальный прямоугольный камень в саду своего дома в Моркувках (Чехия). Этот предмет, который долгое время подпирал фундамент сарая нашедшего, вскоре заинтересовал местных археологов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Smithsonian magazine, выяснилось, что этот прямоугольный предмет датируется примерно 1350 годом до нашей эры.

После анализа находки исследователи идентифицировали камень как артефакт тысячелетней давности, использовавшийся для отливки оружия бронзового века. Этот предмет, изготовленный из вулканической породы, называемой риолитовым туфом, датируется примерно 1350 годом до нашей эры.

"Это литейная форма, технически называемая матрицей, для бронзового наконечника копья", – рассказывает Милан Салаш, археолог из Моравского музея в Брно.

На разделительной поверхности формы, с одной стороны, имеется очень точно сформированный и очень хорошо сохранившийся негативный оттиск, используемый для отливки бронзового наконечника копья.

Фото: Archeologicke Rozhledy

На основе макроскопических данных и рентгеновского анализа авторы определили, как использовалась форма. Жидкая бронза заливалась в обе половинки формы (сохранилась только одна), которые затем скреплялись медной проволокой.

В результате получался наконечник копья в форме с углублением. Наконечники копий, изготовленные с помощью этой формы, также имели продольные ребра или выпуклые выступы, идущие вдоль их крыльев и углублений.

Подобные виды оружия были распространены в Карпатском регионе в позднем бронзовом веке.

