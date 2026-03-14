#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
491.29
562.92
6.1
Наука и технологии

Мужчина годами подпирал сарай камнем, который оказался 3000-летним артефактом

Камень, археология, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 03:30 Фото: Archeologicke Rozhledy
В 2007 году мужчина обнаружил уникальный прямоугольный камень в саду своего дома в Моркувках (Чехия). Этот предмет, который долгое время подпирал фундамент сарая нашедшего, вскоре заинтересовал местных археологов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Smithsonian magazine, выяснилось, что этот прямоугольный предмет датируется примерно 1350 годом до нашей эры.

После анализа находки исследователи идентифицировали камень как артефакт тысячелетней давности, использовавшийся для отливки оружия бронзового века. Этот предмет, изготовленный из вулканической породы, называемой риолитовым туфом, датируется примерно 1350 годом до нашей эры.

"Это литейная форма, технически называемая матрицей, для бронзового наконечника копья", – рассказывает Милан Салаш, археолог из Моравского музея в Брно.

На разделительной поверхности формы, с одной стороны, имеется очень точно сформированный и очень хорошо сохранившийся негативный оттиск, используемый для отливки бронзового наконечника копья.

Фото: Archeologicke Rozhledy

На основе макроскопических данных и рентгеновского анализа авторы определили, как использовалась форма. Жидкая бронза заливалась в обе половинки формы (сохранилась только одна), которые затем скреплялись медной проволокой.

В результате получался наконечник копья в форме с углублением. Наконечники копий, изготовленные с помощью этой формы, также имели продольные ребра или выпуклые выступы, идущие вдоль их крыльев и углублений.

Подобные виды оружия были распространены в Карпатском регионе в позднем бронзовом веке.

Ранее археологи распечатали пещеру, закрытую 40 тысяч лет назад.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Астане нашли мужчину, которого родственники искали почти четыре года
17:51, 20 октября 2024
В Астане нашли мужчину, которого родственники искали почти четыре года
В Великобритании сфотографировали мужчину, который нелепо пытался скрыться от полиции на крыше
09:14, 29 марта 2023
В Великобритании сфотографировали мужчину, который нелепо пытался скрыться от полиции на крыше
В Турции нашли артефакты древнего города, который упоминался в Библии
08:55, 25 октября 2025
В Турции нашли артефакты древнего города, который упоминался в Библии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
00:51, 15 марта 2026
Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
00:24, 15 марта 2026
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
23:51, 14 марта 2026
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
23:14, 14 марта 2026
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: