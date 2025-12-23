#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Наука и технологии

Ученые нашли яйца динозавров, заполненные большими кристаллами, а не рептилиями

Птенцы динозавтров, яйца, скорлупа, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 05:40 Фото: wikipedia
Ученые нашли в восточной части Китая два яйца динозавра, каждое из которых имеет диаметр около 13 сантиметров и является почти идеально круглым. Исследователи были удивлены их содержимым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет earth.com, вместо хрупких скорлуп, которые наполнены эмбриональными костями, окаменелые яйца были полостями, наполненными блестящими минеральными кристаллами.

Работу возглавила палеонтолог из Университета Аньхой и Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук Цин Хэ. Ее команда описала два яйца как новый вид.

Одно из яиц имело треснувшую скорлупу, что обнажило скопление бледного кальцита, минерала карбоната кальция, который часто встречается в осадочных породах.

"Подземные воды, богатые растворенными химическими веществами, просочились в захороненные яйца, а затем минералы медленно кристаллизовались внутри полых камер в течение миллионов лет", – объяснили в материале.

Толщина скорлупы и плотный рисунок микроскопических столбиков внутри яиц динозавров помогли команде отнести окаменелости к семейству Stalicoolithidae. Это семейство яиц динозавров с толстой скорлупой и сферической формой, которые часто встречаются в плотных кладках.

В издании добавляют, что яйца из Цяньшаня имеют почти шарообразную форму и не содержат четких остатков эмбрионов, что делает невозможным точную идентификацию родителей.

"Форма, размер и микроскопическая структура скорлупы указывают на растительноядного орнитопода. Это двуногий бегун с широким клювом, похожим на утиный. Эти динозавры процветали от поздней юрской эпохи до поздней меловой и часто достигали длины от 6 до 9 метров от морды до хвоста", – отмечают в материале.

Эти животные исчезли вместе с другими крупными динозаврами, которые не были птицами, когда астероид диаметром 9,5 км врезался в регион Юкатан около 66 млн лет назад.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч следов динозавров нашли рядом с олимпийской трассой в Италии.

Аксинья Титова
