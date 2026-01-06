#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые раскрыли, каким бы был шашлык из динозавров

Шашлык, , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 07:10 Фото: pexels
В недавних научных дискуссиях ученые задались вопросом: если бы динозавры существовали сегодня, можно ли было бы употреблять их мясо в пищу и каким оно было бы на вкус, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indiandefencereview, ученые использовали имеющиеся данные о структуре мышц, диете и составе тела, чтобы проводить обоснованные сравнения с существующими животными.

Цель была в том, чтобы понять, производили ли определенные виды, такие как трицератопс или тираннозавр рекс, мясо, которое было бы съедобным и вкусным, или оно было потенциально токсичным.

"Динозавры определенно были съедобны, по крайней мере для других динозавров", – говорит палеонтолог Стив Брусатте из Эдинбургского университета.

Брусатте добавил, что люди, как и другие хищники, как правило, предпочитают мясо травоядных животных.

"Вероятно, мясо травоядных динозавров было бы вкуснее всего", – сказал он, отмечая, что мясо травоядных, таких как коровы, овцы и олени, обычно употребляется в пищу, в то время как мясо хищников, как правило, избегается из-за его жесткости и остроты.

Состав мышц играет центральную роль во вкусе. У травоядных динозавров, таких как трицератопс или стегозавр, распределение мышц и жира могло быть схожим с современным домашним скотом, что обеспечивало текстуру и вкус, более близкие к говядине или оленине.

В отличие от них мясо высших хищников, таких как тираннозавр, с высокой плотностью богатых миоглобином мышц, вероятно, было бы более темным и постным, сравнимым с мясом крокодила или некоторых диких животных.

Однако съедобность не гарантирует безопасность. Другие исследователи привели в пример питохуи – птицу, обитающую в Новой Гвинее, мясо которой содержит мощный нейротоксин. Токсин вырабатывается не самой птицей, а поступает в организм с пищей, богатой насекомыми.

Тот же принцип может применяться и к некоторым динозаврам. Если вид питался ядовитыми растениями или химически защищенными насекомыми, его ткани могли содержать вредные соединения, представляющие значительную опасность для здоровья.

Кроме того, крупные плотоядные динозавры имели высокоразвитую мышечную массу и соединительную ткань, что делало их мясо чрезвычайно жестким. Даже если бы мясо динозавров стало бы доступным, его безопасное и эффективное приготовление было бы затруднительным.

Ранее мы писали о том, что хищная птица, исчезнувшая два века назад, вновь "ожила".

Аксинья Титова
Читайте также
Ученые обнаружили, что динозавры тоже болели раком
06:31, 01 июня 2025
Ученые обнаружили, что динозавры тоже болели раком
Какое мясо лучше выбрать для майских шашлыков
08:39, 24 апреля 2024
Какое мясо лучше выбрать для майских шашлыков
Ученые нашли яйца динозавров, заполненные большими кристаллами, а не рептилиями
05:40, 23 декабря 2025
Ученые нашли яйца динозавров, заполненные большими кристаллами, а не рептилиями
Последние
Популярные
