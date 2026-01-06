Ученые раскрыли, каким бы был шашлык из динозавров

В недавних научных дискуссиях ученые задались вопросом: если бы динозавры существовали сегодня, можно ли было бы употреблять их мясо в пищу и каким оно было бы на вкус, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indiandefencereview, ученые использовали имеющиеся данные о структуре мышц, диете и составе тела, чтобы проводить обоснованные сравнения с существующими животными.

Цель была в том, чтобы понять, производили ли определенные виды, такие как трицератопс или тираннозавр рекс, мясо, которое было бы съедобным и вкусным, или оно было потенциально токсичным.

"Динозавры определенно были съедобны, по крайней мере для других динозавров", – говорит палеонтолог Стив Брусатте из Эдинбургского университета.

Брусатте добавил, что люди, как и другие хищники, как правило, предпочитают мясо травоядных животных.

"Вероятно, мясо травоядных динозавров было бы вкуснее всего", – сказал он, отмечая, что мясо травоядных, таких как коровы, овцы и олени, обычно употребляется в пищу, в то время как мясо хищников, как правило, избегается из-за его жесткости и остроты.

Состав мышц играет центральную роль во вкусе. У травоядных динозавров, таких как трицератопс или стегозавр, распределение мышц и жира могло быть схожим с современным домашним скотом, что обеспечивало текстуру и вкус, более близкие к говядине или оленине.

В отличие от них мясо высших хищников, таких как тираннозавр, с высокой плотностью богатых миоглобином мышц, вероятно, было бы более темным и постным, сравнимым с мясом крокодила или некоторых диких животных.

Однако съедобность не гарантирует безопасность. Другие исследователи привели в пример питохуи – птицу, обитающую в Новой Гвинее, мясо которой содержит мощный нейротоксин. Токсин вырабатывается не самой птицей, а поступает в организм с пищей, богатой насекомыми.

Тот же принцип может применяться и к некоторым динозаврам. Если вид питался ядовитыми растениями или химически защищенными насекомыми, его ткани могли содержать вредные соединения, представляющие значительную опасность для здоровья.

Кроме того, крупные плотоядные динозавры имели высокоразвитую мышечную массу и соединительную ткань, что делало их мясо чрезвычайно жестким. Даже если бы мясо динозавров стало бы доступным, его безопасное и эффективное приготовление было бы затруднительным.

