Мир

Его боялись даже динозавры: ученые раскопали крокодила-убийцу

динозавры, хищник, археология, наука, Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 13:47 Фото: pexels
В Аргентине палеонтологи обнаружили гигантского хищного родственника крокодилов, который охотился на динозавров 70 миллионов лет назад. По словам исследователей, хищник разрывал их на части мощными челюстями, сообщает Zakon.kz.

Этот новый вид получил имя Kostensuchus atrox, объединившее название патагонского ветра ("kosten" на языке аборигенов) и имя египетского бога с головой крокодила ("Souchos", в переводе с греческого "свирепый").

Примечательно, что тело крокодила сохранилось практически полностью, включая череп, челюсти и кости.

Ученые, как отмечено в публикации издания "Вокруг света", также сумели определить, что при жизни рептилия достигала 3,5 метра в длину и весила около 250 кг.

Kostensuchus atrox являлся сверхплотоядным, то есть питался почти исключительно мясом. В отличие от крокодилов, подстерегающих жертв в воде, он вел сухопутный образ жизни.

Палеонтологи открыли нового динозавра-кенгуру

Ранее было опубликовано исследование, согласно которому приблизительно 145-150 миллионов лет назад среди динозавров бродило существо ростом с крупную собаку. У него были маленькая голова и относительно длинные ноги с огромными ступнями, которые позволяли быстро бегать.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
