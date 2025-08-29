Его боялись даже динозавры: ученые раскопали крокодила-убийцу
Этот новый вид получил имя Kostensuchus atrox, объединившее название патагонского ветра ("kosten" на языке аборигенов) и имя египетского бога с головой крокодила ("Souchos", в переводе с греческого "свирепый").
Примечательно, что тело крокодила сохранилось практически полностью, включая череп, челюсти и кости.
Researchers have unveiled Kostensuchus atrox, a giant crocodile relative that ate dinosaurs in Argentina 70 million years ago during the Cretaceous period. https://t.co/6JoquL1gUT— Live Science (@LiveScience) August 28, 2025
Ученые, как отмечено в публикации издания "Вокруг света", также сумели определить, что при жизни рептилия достигала 3,5 метра в длину и весила около 250 кг.
Ta tan ta taaaannnnnn... El momento en que presentaron el Kostensuchus atrox, feroz criatura que dominó la Patagonia hacia el fin de la era de los dinosaurios 👇https://t.co/4NShP2HMHJ pic.twitter.com/rOp9SJxrcd— Nora Bär (@norabar) August 27, 2025
Kostensuchus atrox являлся сверхплотоядным, то есть питался почти исключительно мясом. В отличие от крокодилов, подстерегающих жертв в воде, он вел сухопутный образ жизни.
Hoy chusmeando este hermoso coco de 70 millones de años. Se llama Kostenshuchus atrox. Mirá qué potencia mandibular papá. @maimonidesedu @CONICETDialoga pic.twitter.com/524oNumV77— Durgan A. Nallar 🎲 (@Durgan) August 28, 2025
