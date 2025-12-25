#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

На жителях погибших Помпей нашли следы шерстяной одежды

Помпеи, ученые, исследования, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 08:40 Фото: Alapont et al
Новое исследование археологов ставит под сомнение представление о жарком августе 79 года. Анализ 14 гипсовых слепков жертв из Помпей показал, что по крайней мере четверо из них были одеты в шерстяную одежду, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Университет Валенсии (Испания), это открытие может подтверждать гипотезу, что Везувий на самом деле извергался осенью. Тем не менее некоторые эксперты считают, что наличие шерстяной одежды у жертв не обязательно указывает на другое время года, а может быть связано с защитой от экстремальных условий во время извержения.

Фото: University of Valencia

Исследование, которое еще не опубликовано в рецензируемых научных журналах, было представлено в конце ноября на археологической конференции, проходившей недалеко от Помпеи.

На жертвах найдены остатки шерстяных туник и плащей. Авторы исследования говорят, что таким образом люди могли пытаться защититься от извержения, например, от пепла или высоких температур.

Педар Фосс, историк и археолог из Университета ДеПоля (Техас, США), не участвовавший в исследовании, отметил в интервью Live Science, что шерстяная одежда была распространена в Древнем Риме, поскольку овечья шерсть была доступной, а лен и шелк были дорогими материалами.

По его словам, около 90% всей одежды в мире 2000 лет назад была шерстяной.

Льоренс Алапонт, археолог из Университета Валенсии, который возглавил исследование, отметил в своем докладе, что их команда изучала переплетения тканей, оставшиеся на гипсовых слепках. Это позволило узнать, как люди одевались в тот день, когда произошло извержение Везувия.

С XIX века в Помпеях было сделано 104 гипсовых слепка, запечатлевших тела погибших от пепла и вулканических обломков. Однако сейчас такие слепки больше не создаются, так как это может повредить останки.

Ранее ученые сделали сенсационное открытие о временах года на Земле.

Аксинья Титова
