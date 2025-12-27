#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Самый длинный автомобильный тоннель в мире открыли в Китае

Тоннель в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 08:05 Фото: Xinhua
26 декабря власти Китая официально открыли на северо-западе страны движение по автомобильному тоннелю "Тяньшань Шэнли", сообщает Zakon.kz.

Длина тоннеля более 22 км, пишет China Daily. По утверждению китайской стороны, это самый протяженный скоростной автодорожный тоннель в мире. Он находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и позволяет сократить время в пути через горную местность с нескольких часов до 20 минут.

Фото: Xinhua

Тоннель находится на запущенной в тот же день скоростной автомагистрали G0711 Урумчи – Юйли – важной транспортной артерии протяженностью более 324 км, соединяющей городские агломерации на севере и юге Синьцзяна.

Ее строительство длилось пять лет, инвестиции в проект составили 46,7 млрд юаней.

Как уточняется, максимальный уровень заглубления тоннеля достигает 1,1 км. Он пересекает 16 разломных зон, находясь в регионе с высокой сейсмической активностью и экстремальными погодными условиями.

Фото: Xinhua

В Мадриде 19 декабря в тоннеле застрял автовоз с легковыми автомобилями. Груженый автовоз просто не вписался в высоту тоннеля.

Фото Алия Абди
Алия Абди
