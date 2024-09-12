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Самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию

Самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 12:03 Фото: Telegram/kolikpress
В Казахстане сдали в эксплуатацию самый длинный в стране автомобильный тоннель. Об этом рассказали в Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что сегодня, 12 сентября 2024 года, состоится официальное открытие тоннеля при участии вице-министра транспорта РК Сатжана Аблалиева.

"Двухпутный тоннель на перевале Шакпак Баба в Туркестанской области имеет длину 840 м, ширину 11 м и высоту 8 м. Для обеспечения безопасности предусмотрены диспетчерские пункты с обеих сторон тоннеля, которые управляют процессами освещения, вентиляции, сигнализации и светофорным регулированием".Пресс-служба Минтранспорта РК

Кроме того, в тоннеле установлены системы видеонаблюдения и противопожарной защиты, что позволяет контролировать ситуацию в режиме реального времени.

Также рядом с тоннелем расположены дорожный ремонтный пункт, АЗС, вертолетные площадки и торговые зоны, что обеспечивает дополнительный комфорт для водителей и пассажиров.

В Минтранспорта подчеркнули, что в преддверии открытия автодорожного тоннеля прошли учения, в которых участвовали 100 человек и 15 единиц спецтехники.

Были протестированы системы безопасности тоннеля, включая вентиляцию и пожаротушение. Также отрабатывались действия по буксировке неисправного транспортного средства и организация движения техники. Был проведен инструктаж для дорожных служб. Учения способствовали повышению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

26 июня 2024 года в Министерстве транспорта Казахстана показали ход строительства самого длинного моста в стране через Бухтарминское водохранилище.

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