Наука и технологии

Китай открыл самый длинный в мире вантовый мост

Самый длинный мост в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 06:20 Фото: People’s Daily, China
В провинции Цзянсу на востоке Китая открылся для движения самый длинный в мире вантовый мост, соединивший города Чанчжоу и Тайчжоу и сокративший время в пути с более чем часа до всего лишь 20 минут, сообщает Zakon.kz.

По данным South China Morning Post, мост Чантай-Янцзы протянулся на 10,3 километра, а длина его основного пролета составляет 1208 метров. Это первый мост через реку, где в одной конструкции объединены скоростная автомагистраль, обычная автомобильная дорога и междугородняя железная дорога.

Фото: People’s Daily, China

Новый объект, строительство которого шло шесть лет, установил сразу несколько рекордов. Он стал самым длиннопролетным вантовым мостом в мире, самым длиннопролетным комбинированным арочным мостом с автомобильно-железнодорожными стальными фермами, а также получил самую протяженную в мире непрерывную систему стальных ферменных балок.

Высота башен моста достигает 350 метров, что сопоставимо с 120-этажным зданием. Кроме того, ромбовидные башни моста выполнены из стали и бетона для повышения устойчивости и обеспечения гибкости при адаптации к изменениям температуры.

Фото: People’s Daily, China

Фундамент моста усилен для противодействия мощному течению Янцзы – третьей по протяженности реки в мире.

Ранее мы писали о том. что Саудовская Аравия строит самое высокое здание в мире.

Аксинья Титова
