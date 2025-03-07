Астрономы нашли сверхмассивную черную дыру

Астрономы нашли убедительные доказательства существования сверхмассивной черной дыры в Большом Магеллановом Облаке, одной из ближайших к нам галактик. Это открытие делает ее самой близкой черной дырой такого типа к Млечному Пути, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Ученые изучили движение 21 гиперскоростной звезды на окраинах нашей галактики. Эти звезды движутся с огромной скоростью и в будущем покинут пределы Млечного Пути. Астрономы, как криминалисты, определили источник этих объектов, установив, что половина звезд была выброшена центральной черной дырой Млечного Пути, а другая половина — гигантским объектом в Большом Магеллановом Облаке.

"Удивительно осознавать, что у нас есть еще одна сверхмассивная черная дыра прямо рядом, с учетом космических масштабов", — сказала ведущий автор исследования из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института Джесси Хан.

Эта черная дыра оставалась незамеченной благодаря своей "невидимости" — она не излучает свет и не взаимодействует с окружающей средой. Однако исследователи смогли обнаружить ее, проанализировав данные миссии Gaia Европейского космического агентства, спутник которого отслеживает движение звезд с высокой точностью.

Гиперскоростные звезды появляются, когда двойная звездная система приближается к сверхмассивной черной дыре, чья мощная гравитация разрывает систему: одна звезда остается на орбите, а другая выбрасывается в космос на невероятной скорости.

Масса обнаруженной черной дыры в Большом Магеллановом Облаке составляет около 600 тысяч масс Солнца. Это меньше массы центральной черной дыры Млечного Пути (4 миллиона солнечных масс), но все же делает ее одной из самых массивных в окрестностях нашей галактики.

Ранее сообщалось, что череда магнитных бурь обрушится на Землю с 7 по 19 марта.