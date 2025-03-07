#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Наука и технологии

Астрономы нашли сверхмассивную черную дыру

астрономы, черная дыра, космос , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 01:12 Фото: pixabay
Астрономы нашли убедительные доказательства существования сверхмассивной черной дыры в Большом Магеллановом Облаке, одной из ближайших к нам галактик. Это открытие делает ее самой близкой черной дырой такого типа к Млечному Пути, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Ученые изучили движение 21 гиперскоростной звезды на окраинах нашей галактики. Эти звезды движутся с огромной скоростью и в будущем покинут пределы Млечного Пути. Астрономы, как криминалисты, определили источник этих объектов, установив, что половина звезд была выброшена центральной черной дырой Млечного Пути, а другая половина — гигантским объектом в Большом Магеллановом Облаке.

"Удивительно осознавать, что у нас есть еще одна сверхмассивная черная дыра прямо рядом, с учетом космических масштабов", — сказала ведущий автор исследования из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института Джесси Хан.

Эта черная дыра оставалась незамеченной благодаря своей "невидимости" — она не излучает свет и не взаимодействует с окружающей средой. Однако исследователи смогли обнаружить ее, проанализировав данные миссии Gaia Европейского космического агентства, спутник которого отслеживает движение звезд с высокой точностью.

Гиперскоростные звезды появляются, когда двойная звездная система приближается к сверхмассивной черной дыре, чья мощная гравитация разрывает систему: одна звезда остается на орбите, а другая выбрасывается в космос на невероятной скорости.

Масса обнаруженной черной дыры в Большом Магеллановом Облаке составляет около 600 тысяч масс Солнца. Это меньше массы центральной черной дыры Млечного Пути (4 миллиона солнечных масс), но все же делает ее одной из самых массивных в окрестностях нашей галактики.

Ранее сообщалось, что череда магнитных бурь обрушится на Землю с 7 по 19 марта. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Череда магнитных бурь обрушится на Землю с 7 по 19 марта
Наука и технологии
19:00, 07 марта 2025
Череда магнитных бурь обрушится на Землю с 7 по 19 марта
Геологи нашли старейший след от метеорита на Земле
Наука и технологии
07:55, 07 марта 2025
Геологи нашли старейший след от метеорита на Земле
Создан первый в мире легкий двухкоптерный дрон
Наука и технологии
06:45, 07 марта 2025
Создан первый в мире легкий двухкоптерный дрон
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: