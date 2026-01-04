#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Астрономы нашли новогоднее шампанское в космосе

Космос, вода, человек, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 05:40 Фото: freepik
Астрономы представили новое изображение необычного скопления галактик, получившего неофициальное название "Скопление шампанского", сообщает Zakon.kz.

По данным NASA, объект был обнаружен 31 декабря 2020 года, а его внешний вид и дата открытия вдохновили исследователей на праздничное прозвище.

На самом деле под красивым названием скрывается редкий космический процесс – слияние двух массивных скоплений галактик.

Рентгеновские наблюдения позволили увидеть сверхгорячий газ с температурой в миллионы градусов. Обычно такой газ в скоплениях галактик образует относительно округлые или овальные структуры, но в данном случае он вытянут и распределен сверху вниз, что указывает на столкновение двух отдельных систем.

Фото: NASA

Ученые подчеркнули, что масса горячего газа в подобных системах превышает суммарную массу всех входящих в них галактик. Кроме того, в скоплениях содержится еще большее количество темной материи – невидимого вещества, которое определяет гравитационную структуру Вселенной.

По словам исследователей, "Скопление шампанского" относится к редкому классу сливающихся скоплений, к которому также принадлежит знаменитое "Пулевое скопление". В таких системах горячий газ замедляется при столкновении, в то время как галактики и темная материя продолжают движение, что позволяет изучать их свойства по отдельности.

Ранее астрономы нашли сверхбыстрые светила, покидающие Млечный Путь.

Аксинья Титова
