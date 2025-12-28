#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Выяснилось, почему человек видит загадочные фигуры и блики в темноте

Тень, силуэт, свет, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 04:59 Фото: freepik
Многие дети боятся темноты, и не без причины – человеческое зрение бывает обманчивым. Стоит выключить свет, как во тьме начинают мерещиться фигуры и проблески света. Человеческое зрение – сложная система, в которой замешана неврология и биохимия, поэтому его можно обмануть, сообщает Zakon.

Как пишет popsci.com, по факту, поток информации, который мы принимаем и обрабатываем через сетчатки глаз, не всегда отражает реальность.

Дело в том, что сетчатка глаза в принципе никогда не перестает работать, даже если вокруг нет источников света. При тусклом освещении палочковидные зрительные клетки, очень чувствительные к свету, становятся более активными.

Из-за того, что они сосредоточены преимущественно по краям сетчатки, человек может обращать больше внимания на периферийное зрение. А случайны всполохи цвета и света, которые мы можем видеть в темноте или с закрытыми глазами – на самом деле галлюцинации закрытого глаза.

Но на темноте стоит остановиться подробнее. Вопреки популярному заблуждению, в полной темноте мы, на самом деле, видим не черноту, а очень специфический, однородный темно-серый оттенок eigengrau – или "внутренне серый" с немецкого.

Первым его открыл физик Густав Фехнер, изучавший этот феномен в 1800-х: в ходе эксперимента он применял постепенно слабеющие раздражители (в данном случае, свет), чтобы понять, как они воздействуют на человеческое восприятие.

Причина, по которой мы не видим абсолютную тьму, очень проста – визуальный шум. Он возникает из-за сигналов оптического нерва, которые мозг читает как проблески света. Хотя здесь нужно оговориться, что есть и другие факторы, по которым нам может мерещиться что-то во тьме. При дефиците визуальной информации прочие органы чувств переходят в режим повышенной активности, из-за чего человек может лучше чувствовать свое тело.

Ранее ученые, наконец, разгадали, почему лед такой скользкий.

Аксинья Титова
Ошибка в тексте: