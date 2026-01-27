Почему кошек нельзя гладить против шерсти

Фото: Zakon.kz

Не гладьте кошку против шерсти – это важно не только для питомца, но и для детей, которым стоит прививать правильное обращение с животными. Ласкать кота или кошку следует открытой ладонью по направлению роста шерсти, сообщает Zakon.kz.

Почему нельзя идти против шерсти По словам фелинолога Ангелины Сиротиной в интервью радиостанции "Говорит Москва", такое прикосновение доставляет кошке дискомфорт. "Волосы растут в определенном направлении, и когда мы их приглаживаем, животное получает удовольствие. Но если двигать руку против шерсти, кошка воспринимает это так, как будто она напугана или готовится к атаке – она вздыбливает шерсть. Мы непроизвольно повторяем ее тревожные движения, что вызывает стресс", – объясняет эксперт. Кошки любят привычный распорядок и стабильность. Любые резкие изменения или новые ощущения могут их пугать и возбуждать, поэтому важно соблюдать правила ласки и уважать границы питомца. Материал по теме В Нидерландах за разведение двух пород кошек грозит штраф почти 900 тысяч тенге Совсем недавно специалисты подробно рассказали, почему кошки любят смотреть в окно. По их словам, даже сытые питомцы сохраняют охотничьи инстинкты: наблюдая за птицами, насекомыми или движущимися предметами за окном, кошка тренирует реакцию и реализует врожденное стремление следить за "добычей".

