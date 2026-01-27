#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Советы

Почему кошек нельзя гладить против шерсти

кот, животные, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 13:53 Фото: Zakon.kz
Не гладьте кошку против шерсти – это важно не только для питомца, но и для детей, которым стоит прививать правильное обращение с животными. Ласкать кота или кошку следует открытой ладонью по направлению роста шерсти, сообщает Zakon.kz.

Почему нельзя идти против шерсти

По словам фелинолога Ангелины Сиротиной в интервью радиостанции "Говорит Москва", такое прикосновение доставляет кошке дискомфорт.

"Волосы растут в определенном направлении, и когда мы их приглаживаем, животное получает удовольствие. Но если двигать руку против шерсти, кошка воспринимает это так, как будто она напугана или готовится к атаке – она вздыбливает шерсть. Мы непроизвольно повторяем ее тревожные движения, что вызывает стресс", – объясняет эксперт.

Кошки любят привычный распорядок и стабильность.

Любые резкие изменения или новые ощущения могут их пугать и возбуждать, поэтому важно соблюдать правила ласки и уважать границы питомца.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 13:53
В Нидерландах за разведение двух пород кошек грозит штраф почти 900 тысяч тенге

Совсем недавно специалисты подробно рассказали, почему кошки любят смотреть в окно. По их словам, даже сытые питомцы сохраняют охотничьи инстинкты: наблюдая за птицами, насекомыми или движущимися предметами за окном, кошка тренирует реакцию и реализует врожденное стремление следить за "добычей".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как выбрать питомца для ребенка и научить его заботе
11:59, 22 октября 2025
Как выбрать питомца для ребенка и научить его заботе
Ученые выяснили, почему люди "сбросили шерсть" в ходе эволюции
08:55, 18 января 2026
Ученые выяснили, почему люди "сбросили шерсть" в ходе эволюции
Почему кошка кусается, когда ее гладишь
15:14, 12 августа 2025
Почему кошка кусается, когда ее гладишь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: