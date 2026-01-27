Почему кошек нельзя гладить против шерсти
Не гладьте кошку против шерсти – это важно не только для питомца, но и для детей, которым стоит прививать правильное обращение с животными. Ласкать кота или кошку следует открытой ладонью по направлению роста шерсти, сообщает Zakon.kz.
Почему нельзя идти против шерсти
По словам фелинолога Ангелины Сиротиной в интервью радиостанции "Говорит Москва", такое прикосновение доставляет кошке дискомфорт.
"Волосы растут в определенном направлении, и когда мы их приглаживаем, животное получает удовольствие. Но если двигать руку против шерсти, кошка воспринимает это так, как будто она напугана или готовится к атаке – она вздыбливает шерсть. Мы непроизвольно повторяем ее тревожные движения, что вызывает стресс", – объясняет эксперт.
Кошки любят привычный распорядок и стабильность.
Любые резкие изменения или новые ощущения могут их пугать и возбуждать, поэтому важно соблюдать правила ласки и уважать границы питомца.
