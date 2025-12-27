#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые, наконец, разгадали, почему лед такой скользкий

Бесплатные катки, бесплатный каток, катание на коньках, ледовый каток, ледовые катки, новогодние катки, новогодний каток, каток, катки, зимние каникулы, новогодние праздники, зимний отдых, Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 19:12 Фото: Zakon.kz
Зимой одной из самых неприятных проблем является гололедица. Хотя каждый человек не раз в жизни падал на скользком тротуаре, объяснить причину этого явления не так просто, сообщает Zakon.kz.

Десятилетиями в школьных учебниках подавалась версия, которая никогда надежно не подтверждалась экспериментами. Но новое исследование предлагает альтернеативное объяснение, больше похожее на правду.

Исследование, которое возглавил профессор Саарландского университета (Германия) Мартин Мюзер и которое опубликовано в журнале Physical Review Letters, опровергает версию о "таянии" верхнего слоя льда при контакте с другими объектами.

Десятилетиями школьников учили, что лед становится скользким, потому что подошва обуви или лезвия коньков своим давлением и трением заставляют таять сверхтонкий верхний слой льда, превращая его в водяную пленку на поверхности.

Однако при очень низких температурах эти объяснения просто не работают. Экспериментально не удалось зафиксировать даже минимальный нагрев поверхности льда от интенсивного скольжения.

Новое исследование сосредотачивается на диполях – микроскопическом распределении положительного и отрицательного зарядов в каждой молекуле воды. В замерзшей воде эти диполи упорядочиваются в кристаллическую решетку, задавая поверхности льда определенную электрическую ориентацию.

  • Когда коньки или подошва обуви касаются льда, заряженные участки их материалов взаимодействуют с поверхностными молекулами воды, изменяя их ориентацию.

Применив метод компьютерные симуляции, моделирование показало, что в такой ситуации верхний слой кристаллической структуры льда разрушается, переходя в неупорядоченную массу ледяных обломков, напоминающую жидкость. По мере продолжения скольжения эти зоны беспорядочной структуры распространялись вдоль границы контакта, формируя скользкую прослойку даже при самой низкой температуре.

При этом лед не плавился в привычном смысле, а подвергался аморфизации – переходу от упорядоченной кристаллической решетки к неупорядоченному материалу.

Ранее мы писали о том, что ушедший на восемь месяцев под лед робот заснял там "нечто".

Аксинья Титова
