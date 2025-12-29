#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые нашли простой способ помощи детям с аутизмом без лекарств

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 01:02 Фото: pexels
Ученые из Южно-Центрального университета Миньцзу в Китае пришли к выводу, что музыкальная терапия способна значительно смягчать основные проявления расстройства аутистического спектра (РАС) у детей без применения лекарств, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Psychiatry.

Выводы основаны на метаанализе 18 научных работ, в которых изучалось влияние музыкальных занятий на социальные, эмоциональные и коммуникативные навыки детей с аутизмом. В рамках исследований музыкальную терапию сравнивали либо со стандартными методами поддержки, либо с отсутствием какого-либо вмешательства.

Анализ показал, что занятия музыкой статистически значимо снижали выраженность симптомов аутизма по двум распространенным диагностическим шкалам – Autism Behavior Checklist и Childhood Autism Rating Scale. Наиболее выраженные положительные изменения были зафиксированы в социальной адаптации, поведении, сенсорной чувствительности, а также в сфере эмоциональной регуляции и развитии вербальных навыков.

Авторы работы предполагают, что музыка воздействует сразу на несколько нейропсихологических механизмов. Речь идет о влиянии на внимание, эмоции и активацию нейронных сетей, связанных с речью и социальным взаимодействием. По мнению исследователей, это делает музыкальную терапию перспективным немедикаментозным подходом, особенно с учетом того, что эффективных препаратов для коррекции базовых симптомов аутизма до сих пор не существует.

В то же время ученые подчеркивают, что полученные результаты требуют осторожной интерпретации, поскольку некоторые из проанализированных исследований имели ограничения по дизайну и объему выборки.

Ранее ученые объясняли, почему из одаренных детей редко вырастают успешные взрослые.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
