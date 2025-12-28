Ученые объяснили, почему из одаренных детей редко вырастают успешные взрослые

Воспитание детей – сложная наука и часто родительские ошибки приводят к упущенным возможностям их детей. Именно это чаще всего происходит с маленькими вундеркиндами, которые крайне редко вырастают во взрослых гениев, сообщает Zakon.kz.

Недавно группа ученых опубликовала в журнале Science результаты исследования, которое ставит под сомнение устоявшиеся подходы к развитию одаренных детей. Ученые выяснили, что ранняя специализация успешных детей на чем-то одном не является лучшим путем к формированию успешной личности.

Команда под руководством профессора спортивной науки Университета Кайзерслаутерн-Ландау Арне Гюллиха впервые системно проанализировала, как формируются высокие достижения в различных сферах – от науки и классической музыки до шахмат и спорта.

Исследователи повторно обработали большие массивы данных из предыдущих работ и изучили траектории развития 34 839 успешных взрослых со всего мира, среди которых были лауреаты Нобелевской премии, олимпийские медалисты, ведущие шахматисты и композиторы.

В течение десятилетий считалось, что путь к элитным результатам начинается с раннего выявления исключительных способностей и последующей узкой специализации с детства. Именно на этом основывались большинство программ развития талантов. Однако новые данные показывают другую картину.

По результатам обзора, дети, которые демонстрируют лучшие результаты в раннем возрасте, редко становятся теми, кто достигает вершины во взрослой жизни. Будущие звезды, наоборот, обычно развивались постепенно, не были лидерами в своей возрастной группе и в детстве не ограничивались одной сферой деятельности.

Они пробовали себя в разных дисциплинах – нескольких видах спорта, музыкальных жанрах, учебных предметах или профессиональных направлениях.

Исследователи предлагают несколько объяснений такой закономерности. Во-первых, широкий опыт повышает шансы найти дисциплину, которая лучше всего соответствует индивидуальным способностям. Во-вторых, обучение в разных областях формирует "учебный капитал" – общую способность эффективно учиться. В-третьих, отсутствие ранней узкой специализации уменьшает риски выгорания, травм и потери мотивации.

Авторы отмечают, что эти выводы имеют значение для родителей, педагогов и политиков.

Ранее мы писали о том, чем могут быть опасны новогодние костюмы для детей.