Наука и технологии

В Канаде нашли способ предсказать психические расстройства детей

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 23:51 Фото: pixabay
Ученые из Университета Ватерлоо провели исследование и пришли к выводу, что активность иммунной системы связана с риском эмоциональных и поведенческих нарушений у детей, живущих с хроническими заболеваниями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Brain and Behavior, эксперты взяли данные долгосрочного проекта MY LIFE, который отслеживает здоровье детей с астмой, диабетом, эпилепсией, артритом и другими хроническими болезнями. В выборку вошли 128 детей в возрасте 2-16 лет, которые предоставили образцы крови и проходили психологические тесты в течение четырех лет.

Отмечается, что специалисты проанализировали уровень белков-биомаркеров воспаления и сопоставили их с эмоциональным состоянием участников.

Согласно работе ученых, высокий уровень G-CSF был связан с усилением тревожности и эмоционального дистресса. GM-CSF оказался предиктором сразу широкого спектра проблем – от агрессии до общего роста симптомов. IL-6, напротив, неожиданно демонстрировал защитный эффект: дети с более высоким уровнем этого белка реже сталкивались с поведенческими трудностями.

По мнению экспертов, это первые данные о том, что иммунная система может "подсказывать" риск психических нарушений у детей с хроническими болезнями. Если результаты подтвердятся в более крупных исследованиях, тесты на такие маркеры смогут помочь врачам заранее выявлять группы риска и направлять детей на профилактику или психологическую помощь.

Команда планирует продолжать наблюдение за детьми и изучить, как иммунные факторы взаимодействуют с социальными условиями.

"Если удастся подтвердить, что воспалительные маркеры действительно предсказывают риск, это позволит раньше направлять детей к специалистам и сокращать время до получения помощи", – отметил автор работы Марк Ферро.

Ранее ученые обнаружили, что мозг впервые ставших отцами мужчин по-особому реагирует на собственных младенцев.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
