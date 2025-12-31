#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Физики предположили, что мы живем внутри черной дыры

Земля, звезды, планеты, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 06:45 Фото: freepik
Черные дыры являются одними из самых странных объектов в космосе. Некоторые ученые предположили, что вся наша Вселенная существует внутри черной дыры, принадлежащей к гораздо большей Вселенной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, черные дыры, которые образуются во время коллапса массивных звезд, – это области пространства, где гравитация настолько сильна, что даже свет не может из них вырваться.

По словам специалистов, конечное состояние черной дыры, когда она достигает равновесия, зависит от трех параметров: ее массы, углового момента и электрического заряда.

"В классической общей теории относительности черная дыра не позволяет ни одной частице или форме излучения вырваться из ее космической тюрьмы. Для внешнего наблюдателя, когда материальное тело пересекает горизонт событий, все знания о его материальных свойствах теряются. Остаются только новые значения M (масса), J (угловой момент) и Q (электрический заряд). В результате черная дыра поглощает огромное количество информации", – объяснил французский астрофизик Жан-Пьер Люмине в обзоре 2016 года.

Однако если черная дыра имеет массу, то согласно первому закону термодинамики она должна иметь температуру, а согласно второму закону термодинамики она должна излучать тепло. В частности английский физик-теоретик, космолог Стивен Хокинг доказал, что черные дыры должны излучать радиацию, которая образуется на границе черной дыры и которую сейчас называют радиацией Хокинга.

"Затем Хокинг указал на парадокс. Если черная дыра может испаряться, часть информации, которую она содержит, теряется навсегда. Информация, содержащаяся в тепловом излучении, которое излучает черная дыра, деградирует; она не воспроизводит информацию о материи, ранее поглощенной черной дырой. Невосполнимая потеря информации противоречит одному из основных постулатов квантовой механики. Согласно уравнению Шрёдингера, физические системы, изменяющиеся со временем, не могут создавать или уничтожать информацию, что является свойством, известным как унитарность", – подчеркнул Люмине.

Поэтому существуют гипотезы, что сама Вселенная может быть черной дырой, где все процессы происходят на грани, а то, что мы наблюдаем, является результатом различных взаимодействий.

Ранее стало известно, что 3I/ATLAS оказалась намного меньше, чем ожидали ученые.

Аксинья Титова
