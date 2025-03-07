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Наука и технологии

Геологи нашли старейший след от метеорита на Земле

След от метеорита, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 07:55 Фото: pixabay
Исследователи обнаружили кратер, расположенный в Западной Австралии. Он остался на земле более чем миллиард лет назад. По предположению ученых, находка изменит представления о формировании первых континентов, сообщает Zakon.kz.

Научная работа опубликована в журнале Nature Communications.

Когда исследователи изучали горные породы в районе купола Северного Полюса (North Pole Dome), геологического образования близ Пилбара в Западной Австралии, внимание привлекли необычные структуры – конусы разрушения. Это структурная особенность горной породы, которая подверглась воздействию ударной волны.

Фото: Chris Kirkland

Конусы разрушения возникают только при ударах метеоритов под сильным давлением, когда высвобождается огромное количество энергии, приводящей к образованию ударной волны.

Геохимический, морфологический и петрографический анализы показали, что конусы разрушения образовались после падения метеорита на скорости 36 тыс. км в час. В результате удара появился кратер диаметром более 100 км. Для сравнения: кратер Чиксулуб, оставленный метеоритом, который сыграл одну из главных ролей в исчезновении динозавров, согласно разным оценкам, имеет диаметр от 200 до 300 км.

По мнению ученых, удар "‎австралийского метеорита" вызвал глобальные последствия: выброшенные обломки разлетелись по всей планете, а энергия столкновения могла расплавить часть земной коры.

Ранее ученые разгадали, как искать древнюю жизнь в образцах с Марса.

Аксинья Титова
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