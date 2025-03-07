Геологи нашли старейший след от метеорита на Земле
Научная работа опубликована в журнале Nature Communications.
Когда исследователи изучали горные породы в районе купола Северного Полюса (North Pole Dome), геологического образования близ Пилбара в Западной Австралии, внимание привлекли необычные структуры – конусы разрушения. Это структурная особенность горной породы, которая подверглась воздействию ударной волны.
Фото: Chris Kirkland
Конусы разрушения возникают только при ударах метеоритов под сильным давлением, когда высвобождается огромное количество энергии, приводящей к образованию ударной волны.
Геохимический, морфологический и петрографический анализы показали, что конусы разрушения образовались после падения метеорита на скорости 36 тыс. км в час. В результате удара появился кратер диаметром более 100 км. Для сравнения: кратер Чиксулуб, оставленный метеоритом, который сыграл одну из главных ролей в исчезновении динозавров, согласно разным оценкам, имеет диаметр от 200 до 300 км.
По мнению ученых, удар "австралийского метеорита" вызвал глобальные последствия: выброшенные обломки разлетелись по всей планете, а энергия столкновения могла расплавить часть земной коры.
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