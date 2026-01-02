"Планету-изгой" размером с Сатурн нашли в центре Млечного Пути

В центре Млечного Пути астрономы обнаружили крупную "планету-изгой". Она оказалась соразмерна Сатурну, сообщает Zakon.kz.

Выявление новой планеты ученые считают настоящим открытием. Все детали астрономы расписали в научной статье журнала Science.

"Планета-изгой" удалена от Земли на 9,9 тысячи световых лет и расположена в созвездии Стрельца. Открытие подтвердило, что крупные небесные тела в очень редких случаях могут выбрасываться из породивших их звездных систем", – отмечается в публикации.

Открытие совершила группа астрономов под руководством директора обсерватории Варшавского университета Анджея Удальского в рамках проекта Optical Gravitational Lensing Experiment. Ученые занимались поиском гравитационных микролинз, порождаемых близлежащими и невидимыми для глаза объектами.

Уточняется, что астрономы обнаружили сразу несколько крайне тусклых и холодных небесных тел, которые часто называют "планетами-изгоями".

