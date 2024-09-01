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Астрономы обнаружили загадочное кольцо радиоизлучения в центре Млечного Пути

Астрономы обнаружили загадочное кольцо радиоизлучения в центре Млечного Пути, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 01:53 Фото: pixabay
Международная группа астрономов из Италии, Австралии, ЮАР и других стран обнаружила необычное явление — кольцо радиоизлучения, расположенное вблизи центра нашей галактики, Млечного Пути, сообщает Zakon.kz.

Источник этого феномена пока остается неизвестным. Результаты исследования опубликованы на портале нерецензированных научных статей arXiv.

Ранее ученые уже находили радиокольца, но все они были расположены на высоких галактических широтах, то есть за пределами Млечного Пути или на его границах.

Новый объект получил название Kýklos (или "Киклос"), что в переводе с греческого означает "круг". Киклос не излучает видимого света, но его можно наблюдать в радиодиапазоне.

Астрономы предложили несколько гипотез относительно природы этого радиокольца. Одна из версий предполагает, что Киклос может быть туманностью, возникшей после взрыва сверхновой. Однако остатки сверхновых обычно также испускают рентгеновские лучи, чего не наблюдается в случае с Киклосом.

По этой же причине маловероятно, что Киклос является планетарной туманностью — оболочкой умирающей звезды, подобной Солнцу. 

Еще одно предположение состоит в том, что Киклос мог быть создан массивной и нестабильной звездой, такой как звезда Вольфа-Райе. Эти звезды известны мощным излучением и сильными радиационными ветрами, которые выбрасывают их внешние слои далеко в космос.

Ранее международная группа ученых обнаружила три загадочных красных объекта, возникших на заре существования Вселенной, примерно через 600-800 миллионов лет после Большого взрыва. Это открытие стало настоящим прорывом в астрономических исследованиях, вызывая революцию в традиционных представлениях о происхождении и эволюции галактик.

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