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Наука и технологии

На древнеегипетском саркофаге нашли древнейшее изображение Млечного Пути

Руины, архитектура, памятники, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 06:58 Фото: Journal of Astronomical History and Heritage
Доцент астрофизики из Университета Портсмута (Великобритания), доктор Ор Граур нашел на древнеегипетском саркофаге древнейшее изображение Млечного Пути, сообщает Zakon.kz.

По данным на сайте университета, традиционно с небесными объектами ассоциируются различные египетские боги. Доктор Граур изучил 125 изображений богини неба Нут, обнаруженных на 555 древнеегипетских саркофагах, которым около 5 тыс. лет.

На изображениях, отражающих дневное и ночное небо, Нут – обнаженная женщина в позе арки, иногда ее тело украшают звезды. Нут, богиня неба, защищает землю от наводнений и играет ключевую роль в солнечном цикле.

Однако на внешнем саркофаге Несситауджетакаят, певицы Амона-Ра, жившей около 3 тыс. лет назад, Нут изображается иначе. Здесь ее тело пересекает извилистая черная линия с равномерно расположенными звездами сверху и снизу.

Фото: Journal of Astronomical History and Heritage

Доктор Граур считает, что эта кривая – изображение Млечного Пути, символизирующее "Великий разлом" – темную полосу пыли, пересекающую светлую часть галактики.

"Сравнение этого изображения с фотографией Млечного Пути показывает поразительное сходство", – отметил он.

Похожие кривые встречаются в четырех гробницах в Долине Царей. Например, в гробнице Рамсеса VI потолок разделен на "Книгу Дня" и "Книгу Ночи", обе включают арочные фигуры Нут, разделенные золотыми извивающимися линиями.

Мир полон и других открытий: группа биоинженеров из Великобритании работает над выращиванием кожи тираннозавра. Из материала предлагают делать сумки и клатчи премиум-класса.

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Аксинья Титова
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