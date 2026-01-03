#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Наука и технологии

Галактика теряет звезды: астрономы нашли сверхбыстрые светила, покидающие Млечный Путь

Млечный Путь, Галактика, звезды, космос, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 18:35 Фото: pixabay
Астрономы обнаружили в Млечном Пути десятки сверхбыстрых звезд, способных навсегда покинуть нашу галактику. Масштабное исследование гиперскоростных объектов провели ученые из Китая, использовав данные о переменных звездах типа RR Лиры, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Гиперскоростные звезды – это светила, движущиеся с такой скоростью, что гравитация галактики уже не в состоянии их удержать. Для Млечного Пути критический порог составляет около 550 км/с, тогда как скорость некоторых обнаруженных объектов превышает 1000 км/с. Считается, что такие звезды возникают в результате взаимодействия двойных систем со сверхмассивной черной дырой Стрелец A* в центре галактики: одна звезда захватывается, а вторая выбрасывается наружу с огромным ускорением.

Команда под руководством Хаочжу Фу из Пекинского университета сосредоточилась на звездах RR Лиры – старых светилах с хорошо изученной светимостью и предсказуемыми пульсациями, что делает их удобным инструментом для измерения расстояний. Исследователи проанализировали данные двух крупных каталогов: наземного обзора Sloan Digital Sky Survey и космического телескопа Gaia, охватывающих в сумме более 140 тысяч объектов.

После тщательной фильтрации по качеству измерений ученые выделили 165 кандидатов, а затем – 87 наиболее надежных гиперскоростных звезд RR Лиры. У семи из них поперечная скорость превышала 800 км/с. Эти объекты распределились на две группы: одна находится ближе к центру Млечного Пути, другая – в области Большое и Малое Магеллановы Облака, соседних карликовых галактик.

Авторы исследования подчеркивают, что будущие обновления данных Gaia и новые спектроскопические наблюдения позволят точнее восстановить траектории этих звезд-"беглецов". Подобные работы помогают лучше понять структуру галактики, ее гравитационное поле и распределение темной материи – одной из ключевых загадок современной астрофизики.

Ранее сообщалось, что 3 января произойдет первое полнолуние 2026 года. Луна будет наблюдаться в соединении с Юпитером и двумя звездами-близнецами – Поллуксом и Кастором.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
