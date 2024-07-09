Врач высказалась о пользе кваса

Чрезмерное употребление кваса может вызвать вздутие живота и другие проблемы со здоровьем, предупредила российский врач-диетолог Сабина Карсиева, сообщает Zakon.kz.

В интервью для aif.ru Карсиева отметила, что квас является ферментированным продуктом, который положительно влияет на микрофлору кишечника, общее состояние здоровья и иммунную систему. По ее словам, этот напиток содержит лакто- и бифидобактерии, витамины группы B, C, E, а также полезные для сердца калий и магний.

Тем не менее, диетолог рекомендовала не злоупотреблять квасом из-за высокого содержания сахара. Она напомнила, что квас — это продукт брожения, который может вызвать вздутие живота, если выпивать его в больших количествах.

"Даже здоровым людям следует ограничить потребление кваса до одного стакана в день, и лучше пить его после еды, а не до," — подчеркнула специалист.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, по ее словам, лучше полностью отказаться от этого напитка.

В завершение Карсиева порекомендовала внимательно изучать состав кваса при покупке. В качественном напитке должны содержаться только ржаная мука, дрожжи и сахар. Присутствие ароматизаторов, искусственных красителей и консервантов говорит о низком качестве продукта, добавила диетолог.

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