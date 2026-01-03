Редкое небесное шоу сегодня: Волчья Луна, Юпитер и звездопад Квадрантиды

Сегодня, 3 января, произойдет первое полнолуние 2026 года. Луна будет наблюдаться в соединении с Юпитером и двумя звездами-близнецами – Поллуксом и Кастором, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Исключительно красивым ожидается наступающее сегодня первое полнолуние 2026 года. Одна из самых больших Лун в году (некоторые даже относят ее к Суперлуниям) будет наблюдаться на небе почти всю ночь вместе с самой яркой сейчас планетой на ночном небе – Юпитером. Расстояние между ними составит всего около 3 градусов (6 лунных дисков)...В северо-американской терминологии первое полнолуние года называется Волчьей Луной".

Фото: Telegram/lpixras

Также, по данным ученых, на расстоянии около 7 градусов от них будут находиться две самых ярких звезды созвездия Близнецов – Поллукс и Кастор, носящие имена легендарных братьев из греческой мифологии, которые участвовали в походе аргонавтов и по воле Зевса были помещены на небо в виде созвездия Близнецы.

"Если после новогодних праздников у вас появилось настроение для ночной прогулки под звездным небом, то лучшего повода, чем сегодняшняя ночь, в ближайшее время трудно будет найти. Луна появится на небе сразу после наступления ночи и уже к полуночи по местному времени (к 02:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) будет видна на всей территории страны на огромной высоте (50-60 градусов над горизонтом), не заслоняемая никакими деревьями, домами и элементами ландшафта. Если повезет, то сегодня ночью можно будет также загадать желание под падающей звездой. Земля находится сейчас в зоне действия метеорного потока Квадрантиды – одного из самых сильных в году. Область звездопада будет находиться на северо-востоке, слева от вас". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее стало известно, что в течение января 2026 года землян ждет целый ряд заметных астрономических событий – от максимального сближения Земли с Солнцем до пика метеорного потока Квадрантиды и редких сближений небесных тел.