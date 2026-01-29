Редкая Снежная Луна озарит небо 1 февраля: особенности дня и советы астролога

В ночь на 2 февраля 2026 года ожидается февральское полнолуние, называемое Снежной Луной. Астрологи приписывают ему особую силу, сообщает Zakon.kz.

Полнолуние первого дня третьего зимнего месяца издревле считали временем внутреннего очищения и тихих прозрений. Это будет одна из тех ночей, когда люди сильнее отреагируют на собственные эмоции: кому-то будет труднее уснуть, кому-то приснятся насыщенные сны, а кто-то вдруг ясно поймет, что пора завершить старое и впустить что-то новое.

Как рассказал Life.ru астролог Борис Зак, полнолуние 1 февраля произойдет в знаке зодиака Лев и во многом будет отмечено внутренней борьбой каждого из нас между собственными и коллективными потребностями.

"Этот период важно использовать для того, чтобы проанализировать собственное поведение в коллективе и найти баланс между проявлением своего "Я" и интересами общего дела", – пояснил Борис Зак.

Февральское полнолуние называют Снежной Луной уже много веков. Так его именовали индейские племена Северной Америки: в феврале выпадали самые мощные снегопады, охота становилась тяжелее, а жизнь требовала терпения и выдержки. Поэтому встречается и другое название – Голодная Луна.

В 2026 году Снежная Луна из-за особенностей атмосферы будет казаться желтой или оранжевой – короткие синие волны света рассеются в воздухе, и Луна станет похожа на огромный теплый фонарь над зимним городом.

С эзотерической точки зрения Снежная Луна – это время внутренней "разморозки". Когда кажется, что зима затянулась, она предлагает остановиться, прислушаться к себе и осознанно выдохнуть. Это период, когда хорошо избавляться от эмоциональной тяжести, отпускать старые обиды и наводить порядок в мыслях.

"В это полнолуние важно побаловать себя и похвалить. И даже необязательно за что-то конкретное. Можно и даже нужно похвалить себя за то, что вы просто есть в этом мире. Это хороший период, чтобы задать себе вопросы: "Достаточно ли я уникален?", "За что меня ценят?", "Достаточно ли я проявляю свои таланты на публике?" Борис Зак

Астрологи связывают февральское полнолуние с энергией Льва – знаком зодиака уверенности, творчества и яркого самовыражения. Такое сочетание подталкивает к честности: признать свои желания, говорить о чувствах открыто, позволить себе больше смелости в планах и отношениях.

Считается, что именно в дни Снежной Луны многие люди вдруг понимают, что готовы что-то завершить: проект, который давно тяготит, отношения, которые перестали радовать, или внутреннюю тему, которую хотелось бы закрыть. Это подходящее время для символических ритуалов очищения. Например, записать на бумаге то, от чего хотите уйти, и уничтожить ее, чувствуя облегчение.

Как Снежная Луна влияет на человека

В эзотерической традиции полнолуние считается пиком лунной энергии. Эмоции становятся ярче, интуиция острее, а внутренние противоречия – заметнее. Люди могут испытывать возросшую тревожность, всплески раздражения, насыщенные сны или, наоборот, неожиданное вдохновение.

"В это полнолуние не рекомендуется ссориться, говорить о себе как о центре вселенной, впадать в азарт, проявлять агрессию и перегружать себя работой", – советует астролог.

Научные исследования при этом показывают: устойчивой прямой связи между фазами Луны и массовыми изменениями поведения обнаружить не удалось. Однако индивидуальная чувствительность вполне объяснима – сочетание биоритмов, освещенности, привычек и эмоционального фона делает полнолуние для многих "особой точкой".

Что можно делать в полнолуние 1 февраля, а что нет

Снежная Луна состоится в ночь с 1 на 2 февраля. Это будет хорошее время для тихого пересмотра целей.

Можно завершить мелкие дела, обновить списки планов, разобрать рабочий стол или сообщения в телефоне – все, что помогает почувствовать легкость и порядок. Энергия Льва благоприятствует творчеству: подойдет рисование, письмо, музыка, любое выражение эмоций.

Но именно в день полнолуния стоит воздержаться от серьезных хирургических вмешательств и косметических процедур, если они несрочные. То же касается крупных финансовых решений: в полнолуние эмоции усиливаются, и поэтому легче переоценить риски или импульсивно согласиться на сомнительный шаг.

Особое внимание стоит уделить сну. Перед полнолунием полезно заранее создать спокойную атмосферу дома: приглушить освещение, отключить яркие лампы, отказаться от экранов за час до сна. Чтобы нервная система переключилась в режим отдыха, подойдет простая дыхательная практика – медленный вдох и более длинный мягкий выдох. Теплая ванна, если нет противопоказаний, тоже помогает успокоиться.

Советы для знаков зодиака на Снежную Луну

Астролог Борис Зак также подготовил список рекомендаций для всех знаков зодиака на февральское полнолуние:

Овнам в этот день рекомендуется творчески подойти к выполнению своих обязанностей.

Тельцам и Скорпионам важно будет найти баланс между домом и карьерой.

У Близнецов полнолуние поставит вопрос о том, что пора от поверхностных знаний переходить к более глубокому изучению важной для них темы.

Для Раков и Козерогов полнолуние станет толчком к ликвидации пробелов в сфере финансовой грамотности.

Для Львов и Водолеев этот период актуален с точки зрения поиска баланса "Я" и "Мы" в личных и деловых отношениях.

Девам могут открыться какие-то важные тайны.

У Весов остро встанет вопрос о поиске баланса между личным и коллективным.

Стрельцов полнолуние заставит задуматься о прохождении дополнительных курсов по своей основной профессии.

Рыбам в этот период рекомендуется обратить внимание своего начальства и коллег на то, как профессионально они выполняют свои должностные обязанности.

Снежная Луна 2026 года может стать удобным моментом, чтобы замедлиться, осознать свое состояние и мягко перезагрузиться. Если провести эту ночь с вниманием к себе, выключив лишний шум, приглушив свет и позволив себе отдохнуть, то полнолуние станет не источником тревоги, а точкой внутреннего равновесия.

