Общество

Еще один популярный автобусный маршрут изменит схему движения в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 18:00 Фото: Zakon.kz
Популярный среди жителей Алматинской области маршрут №241, соединяющий Алматы и пос. Койшибек, будет курсировать по новой схеме с 28 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 февраля, стало известно из Telegram-канала Транспортного холдинга Алматы:

"С 28 февраля в схему движения маршрута №241 будут внесены изменения. Маршрут будет проходить: ул. Жетысуская – ул. Макатаева – ул. Кунаева – пр. Райымбека – пр. Назарбаева, далее по утвержденному маршруту".

Отмечается, что конечный пункт "Райымбека/Назарбаева" остается без изменений.

Фото: Telegram/THA_Info

В Алматы с 26 февраля 2026 года изменил схему движения популярный маршрут №221. А с 1 марта будут внесены изменения в схему движения маршрута №84А в мкр. Нуркент.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
