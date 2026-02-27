Еще один популярный автобусный маршрут изменит схему движения в Алматы

Популярный среди жителей Алматинской области маршрут №241, соединяющий Алматы и пос. Койшибек, будет курсировать по новой схеме с 28 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 февраля, стало известно из Telegram-канала Транспортного холдинга Алматы:

"С 28 февраля в схему движения маршрута №241 будут внесены изменения. Маршрут будет проходить: ул. Жетысуская – ул. Макатаева – ул. Кунаева – пр. Райымбека – пр. Назарбаева, далее по утвержденному маршруту".

Отмечается, что конечный пункт "Райымбека/Назарбаева" остается без изменений.

Фото: Telegram/THA_Info

В Алматы с 26 февраля 2026 года изменил схему движения популярный маршрут №221. А с 1 марта будут внесены изменения в схему движения маршрута №84А в мкр. Нуркент.