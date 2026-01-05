#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

"Впервые за 10 миллионов лет": в ключевой точке планеты формируется новый тип климата

Растения, лягушка, трава, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 03:30 Фото: pixabay
Регион Амазонки – крупнейший в мире поглотитель углекислого газа, что помогает сдерживать глобальное потепление. Амазонские леса регулируют водный цикл, влияя на количество осадков не только в Южной Америке, но и в других регионах планеты, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, свидетельствует о масштабных изменениях в климате Амазонии, что потенциально может иметь значительные последствия для всего мира.

По словам ученых, в тропических лесах Амазонки формируется новый тип климата, которого на Земле не было около 10 миллионов лет. Этот климат исследователи называют "гипертропическим".

Сегодня длительные периоды засухи являются относительно редкими в Амазонии, но авторы нового исследования прогнозируют, что эти условия могут стать новой нормой для региона. По их мнению, уже к концу текущего века регион Амазонки будет страдать от засухи до 150 дней в году.

В таких условиях смертность среди деревьев возрастает на 55%. А те деревья, которые выживают, на время засухи уменьшают поглощение углерода из атмосферы. Именно такая картина наблюдалась во время засух 2015 и 2023 годов, которые проанализировали ученые.

Совокупный эффект массового вымирания деревьев и уменьшения поглощения углерода остальными, может иметь значительное влияние на глобальный климат, предупреждают авторы исследования.

Ранее стало известно, что хищная птица, исчезнувшая два века назад, вновь "ожила".

Аксинья Титова
