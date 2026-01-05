#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Хищная птица, исчезнувшая два века назад, вновь "ожила"

Галапагосский пастушок, природа, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 02:30 Фото: wikipedia
На острове Флореана архипелага Галапагос после почти десяти лет масштабной работы по восстановлению экосистемы произошла сенсация: ученые снова обнаружили галапагосского пастушка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет натуралист и писатель и создатель контента Меган Шерсби, эта небольшая птица с синим оперением не встречалась здесь почти два столетия – с тех пор, как единственный ее экземпляр нашел Чарльз Дарвин.

Исчезновение вида связано с завезенными человеком инвазивными животными – кошками и крысами, которые истребляли взрослых птиц и их кладки.

После многолетней подготовки и тесного сотрудничества международных природоохранных организаций с дирекцией Национального парка Галапагос этих хищников, а также паразитических "вампирских" мух успешно уничтожили на острове.

Это привело к возвращению многих эндемичных видов: ящериц, голубей, гекконов и кукушек.

Повторное появление пастушка, которого теперь часто видят и слышат на острове, стало для ученых самым волнующим доказательством успеха. Местные вьюрки, избавленные от постоянной угрозы, стали петь громче и изобретать новые песенные паттерны.

Это символизирует восстановление естественного баланса природы, нарушенного два века назад.

Ранее китайская мышь родила после возвращения из космоса: стало известно, почему это важно.

Аксинья Титова
