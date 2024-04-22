Впервые в РК: Евразийский банк присоединился к коалиции "Бесценная планета" для борьбы с изменением климата

22 апреля, в День Земли, Евразийский банк стал новым партнером коалиции "Бесценная планета" – глобальной инициативы Mastercard, созданной в партнерстве с фондом Conservation International и Институтом мировых ресурсов (World Resources Institute), сообщает Zakon.kz.

Надо сказать, что это первая отечественная компания, вступившая в коалицию, дабы внести вклад в глобальную борьбу с изменением климата и сохранение окружающей среды.

Фото: Евразийский банк

В честь старта международного сотрудничества была высажена аллея из 30 розовых каштанов в сквере рядом с Казахстанско-Британским Техническим Университетом.

Впрочем, еще до выхода на новый уровень Евразийский банк успел отметиться рядом "зеленых" проектов.

"Мы действительно гордимся тем, что сегодня входим в круг партнеров "Бесценной планеты". Как ответственный бизнес мы разделяем эти ценности. Мы на протяжении трех лет занимаемся различного рода эко-инициативами, сажаем деревья, совместно с Mastercard выпустили эко-карту из переработанного пластика и хотим, чтобы через нее клиенты банка помогали сохранять нашу планету", - рассказала председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева.

Фото: Евразийский банк

Она отметила: сейчас регионы активно борются с паводками – явлением, как раз и связанным с изменением климата. Несмотря на усилия государства, каждый гражданин должен отдавать себе отчет в том, что и он может внести посильную лепту в улучшение родного города, страны, а в конечном счете, и целой планеты.

"Как я уже сказала, мы и ранее уделяли внимание экологической повестке, сейчас будем заниматься этим углубленно. Мы не просто сажаем деревья, а соблюдаем принципы ESG (подход к развитию коммерческой деятельности, подразумевающий ответственное отношение к экологии, социальной политике и корпоративному управлению – прим. Авт.). В первую очередь – волонтерские и благотворительные программы. Далее цифровизация: стараемся максимально цифровизовать все процессы, чтобы снизить углеродный след. Придаем значение обучению наших сотрудников как в самом банке, так и за его пределами. Упомянутая эко-карта, благодаря которой банк направляет гарантированный кешбэк с каждой покупки на посадку деревьев, причем банк работает над тем, чтобы клиент мог получать отчет, какие деревья посажены от его покупок и платежей".

Как подчеркнул генеральный директор Mastercard в Центральной Азии Рафал Трэпка, процветание людей и процветание планеты неразрывно связаны:

"Когда мы принимаем меры по борьбе с изменением климата, мы также содействуем созданию более устойчивых сообществ. В соответствии с философией "Преуспевать, делая добро" (Doing well by doing good) наша компания использует возможности партнерства для сохранения здорового климата и окружающей среды для следующих поколений. Поэтому сегодня мы рады приветствовать Евразийский банк в коалиции "Бесценная планета" и с нетерпением ждем возможности объединить усилия для построения будущего, в котором люди и планета смогут процветать".

Фото: Евразийский банк

В компании, известной мерами по сокращению углеродного следа, популяризацией знаний людей об их ответственности за природу с помощью "Калькулятора выбросов углерода", мобильными решениями и другими "зелеными" проектами, сотрудничеством с организациями по всему земному шару, отметили рост заинтересованности казахстанского бизнеса в ESG.

Там надеются, что следом за предпринимателями концепцию ответственного подхода как к людям, так и к окружающей среде "подхватят" и остальные граждане, а привычка заботиться о мире вокруг начнет передаваться из поколения в поколение.

Коалиция "Бесценная планета" насчитывает более чем 150 партнеров, работающих над посадкой 100 миллионов деревьев по всему миру в местах с наибольшим потенциалом положительного воздействия на климат, сообщества и биоразнообразие.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Партнерский материал.